حصاد الوزارات.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم الجمعة.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

موعد وشروط امتحان الدور الثانى للطلاب المصريين فى الخارج

وزير الزراعة: التعاون بين الدول السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب

وزير الرى يلتقى مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية

التبادل الزراعى بين مصر وروسيا يتخطى الـ3 مليارات دولار.. تفاصيل

تعرف على شروط وإجراءات وأوراق الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

إدراج 27 جامعة مصرية فى تصنيف US.News الأمريكى

وزارة الصحة: فحص أكثر من 19 ألف مواطن بعيادات مبادرة صحة الرئة

جامعة الأزهر فى المركز 327 عالميًّا وفقا لتصنيف US News الأمريكى

خلاصة مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب

تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل برنامج هندسة النظم الذكية بجامعة حلوان الأهلية

وزير العمل يعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لمتدربي مشروع "مهنى 2030"

وزير الرى يفتتح محطة قياس المناسيب والتصرفات فى جنوب السودان