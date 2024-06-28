اليوم السابع
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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الجمعة، 28 يونيو 2024 04:04 م
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الدكتور أحمد الطيب
كتب لؤى على

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تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، والشعب المصرى؛ بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو، داعيًا المولَّى عز ‏وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن ‏يوفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام ‏والاستقرار.‏

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.


 







30 يونيو

ثورة 30 يونيو

وزارة الاوقاف

اجازة 30 يونيو




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