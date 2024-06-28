تعرف على شروط وإجراءات وأوراق الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

كتبت رحمة رمضان

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2024 والأوراق المطلوبة لمن يرغب فى الالتحاق بها من طلاب الشهادة الإعدادية كبديل عن الثانوية العامة، وتكون مدة الدراسة بمدرسة الضبعة 5 سنوات، وفيما يلي الشروط والأوراق المطلوبة:

أولا شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن (260) درجة أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الازهرية.

3- ألا يقل متوسط مجموع مواد الرياضيات + اللغة الانجليزية + العلوم) عن نسبة 95%.

4- التقديم متاح لجميع خريجى الإعدادية العامة الأزهرية بنين فقط من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

5- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2024 عن 18 سنة.

6- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح في حالة التساوى لمجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% بمدينة الضبعة من المقبولين

7- أن يسجل الطالب على الموقع الالكترونى الذي يتم نشره .

8- أن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية .

9- أن يكون لائق طبيا ( اجتياز الكشف الطبي).

10 - يتم سداد مبلغ (3000) ثلاثة آلاف جنيها مصريا للطلاب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويًا طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن ( بالإضافة إلى المصاريف الحكومية العادية).



شروط الالتحاق

ثانيا أوراق إجراءات التقديم في مدرسة الضبعة النووية:

1 - يتم سداد مبلغ (250) مائتان وخمسون جنيهاً مصرياً بمنافذ الدفع الالكترونية (غير مسترد ( رسوم التقدم والاختبارات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ( سيتم الاعلان عنها قريبا

2 - يتم عقد اختبار الكترونى للطلاب يشمل ( اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - اختبار ذكاء (IQ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر بها الطلاب الكترونيا، وبعد انتهاء الطالب من أداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فورى إلكترونياً دون تدخل بشرى ، ويقوم بالتوقيع على ذلك.

3- يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الاجمالي للاختبار ، ويتم اختيار عدد (120) طالب الأعلى درجة لأداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية ، وفى حالة تساوى الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في الشهادة الاعدادية وفى حالة التساوى يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع فى درجات مواد ( الرياضيات - العلوم - اللغة الانجليزية)

4- في حالة تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه.