جامعة الأزهر فى المركز 327 عالميًّا وفقا لتصنيف US News الأمريكى

كتب: لؤى على

تأكيدًا على أن جامعة الأزهر ماضية في طريقها الصحيح نحو التميز والتفرد العلمي جنبًا إلى جنب مع التميز في العلوم العربية والشرعية؛ حققت جامعة الأزهر إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيدها على مدار 1084 عامًا من العطاء لخدمة الإنسانية كلها؛ حيث حصلت جامعة الأزهر على المركز (327) على مستوى جامعات العالم وفقًا لتصنيف US News الأمريكي الذي تعتمد بياناته على مؤسسة كلاريفيت - ويب أوف سينس.

وأوضح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هذا الإنجاز الكبير يعود الفضل فيه إلى المولى -عز وجل- والدعم المتواصل والمستمر من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في سبيل أن تتبوأ جامعة الأزهر مكانتها اللائقة بها على مستوى العالم.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر علي هذا الإنجاز الكبير إلى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على مكتب التميز الدولى، وإلى الدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولى، وأعضاء فريق العمل بمكتب التميز الدولي من مختلف كليات الجامعة.



وأشار رئيس الجامعة أنه بهذا الإنجاز تأتي جامعة الأزهر في المركز الثاني محليًّا على مستوى الدولة المصرية، والمركز السادس على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سوف يتم البناء على ما تحقق من إنجاز كبير علي مستوى العالم، مؤكدًا على أننا ماضون في مسارنا الصحيح حتي تتبوأ جامعة الأزهر مكانتها اللائقة بها على مستوى العالم قبلةً للعلم وكعبةً للعلماء.