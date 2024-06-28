وزير الرى يفتتح محطة قياس المناسيب والتصرفات فى جنوب السودان

كتب ـ محمد الأحمدى

افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ونظيره بال ماي دينج وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان، ومحجوب بيل حاكم ولاية جونجلى، وعدد من الوزراء بالولاية عملية إنشاء محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلى.

وخلال الاحتفالية أشار سويلم، إلى أن أحد أبرز أشكال الدعم الذى قدمته مصر لدولة جنوب السودان هو تعزيز منظومة القياسات المائية سواء من خلال مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية والذى سيمكن الجانب الجنوب سودانى من تقدير كميات ومواقع هطول الأمطار بمختلف مناطق جنوب السودان، أو من خلال محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور والتى تم إنشاؤها بمنحة مصرية والتى توفر بيانات رصد حقيقية للمناسيب والتصرفات على أرض الواقع والتى يمكن استخدامها لاحقا فى النماذج الرياضية الخاصة بإدارة المياه بما يمكن من إدارة الموارد المائية بشكل فعال وصورة دقيقة.

أضاف سويلم، أنه يمكن الاستفادة من البيانات التى يتم رصدها بمحطة قياس المناسيب والتصرفات من خلال كوادر جامعة "جون جارنج" وغيرهم من المتخصصين فى دولة جنوب السودان لتحسين عملية إدارة المياه بجنوب السودان بصورة دقيقة .

وأكد أن مصر ستستمر فى تقديم كل أشكال الدعم للجانب الجنوب سوداني فى المرحلة القادمة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والجارى الإعداد لها.

ومن جانبه، أعرب بال ماي دينج عن تقديره لمصر وسعادته بإنشاء وحدة القياس بمدينة بور، حيث ستساعد هذه القياسات الجانب جنوب سوداني على تحسين عملية إدارة الموارد المائية، مشيرا إلى أن النماذج الرياضية المستخدمة فى التنبؤ دقيقة بشكل كبير، كما أنه يتم استخدام أحدث أجهزة القياس بموقع المحطة، مبديا رغبته فى التوسع فى المزيد من المشروعات المائية فى جنوب السودان بالتعاون مع الدولة المصرية.