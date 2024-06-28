تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل برنامج هندسة النظم الذكية بجامعة حلوان الأهلية

محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن تفاصيل برنامج "هندسة النظم الذكية" بالجامعة، موضحة أنه يهدف إلى تخريج مهندسين مزودين بمعارف متعمقة ومهارات مطلوبة للتعامل مع تكنولوجيا الأنظمة الذكية وتطبيقات الويب، بالإضافة إلى تدعيم قدرات الخريجين في مجال البحوث. ويتبع البرنامج أحدث أساليب التعلم المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة طبقا لمعايير الجودة.

ويتصف خريج البرنامج بالقدرة على تصميم وتطوير تطبيقات الأنظمة الذكية التي تدمج الأنظمة والأجهزة المحمولة كنظم قائمة بذاتها أو متكاملة مع الويب والسحابة، وتقييم تأمين وحماية انتقال الإشارات والمعلومات، واختيار أجهزة الاستشعار والمشغلات المناسبة لتطبيقات النظام الذكي لتلبية متطلبات محددة، كما يمد البرنامج خريجيه بفهم كامل للتطورات الأخيرة المتعلقة بإنترنت الأشياء (IoT)، والاتصالات من آلة إلى آلة (M2M)، وأنظمة النقل الذكية (STS)، وشبكات المركبات (VANETs) في أنظمة المدن الذكية.

ويؤهل البرنامج الطالب لمجموعة من فرص العمل في مجالات:

-منظومات الاتصالات.

-منظومات التحكم في الطاقة.

-منظومات التحكم في المياه (الشرب/ الري).

-منظومات الرصد البيئي.

-منظومات الطائرات والنقل.

-منظومات مراقبة حركة الطيران والملاحة.

-منظومات الخدمات الصحية والتعليمية.

-منظومات المراقبة والتحكم في العمليات الصناعية.

-منظومات المراقبة والتحكم الخاصة بالمدن الذكية.

-مراكز البحوث والمعاهد والجامعات.

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة

4.5 سنوات جامعية مقسمة علي 9 فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع 148 ساعة دراسية، ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (هندسة النظم الذكية).

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام 2024، والعام الماضي 2023 فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما يقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.