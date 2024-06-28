وزير الرى يلتقى مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توت جواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، حيث توجه للقيادة السياسية بدولة جنوب السودان على الدعم المقدم منها والمتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها، والتى تلقى قبولا ويشعر بتأثيراتها الإيجابية فئة كبيرة من المواطنين بجنوب السودان .

وتوجه المستشار توت جواك بالشكر ل سويلم اهتمام مصر بدعم دولة جنوب السودان فى العديد من المجالات التى تخدم مواطنى جنوب السودان مثل التعليم والصحة ، بالإضافة للعلاقة المتميزة مع وزارة الموارد المائية والري المصرية خاصة فى ظل المصير المشترك الذى يربط البلدين ، مما يدفع بزيادة التنسيق على كافة المستويات بين مصر وجنوب السودان .

كما قام سويلم بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان بإختتام أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين .

أشار سويلم أن التعاون بين مصر وجنوب السودان يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ، ويعزز من فرص التنمية المشتركة ، مؤكدا على إلتزام مصر بدعم جهود جنوب السودان في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة ، مؤكدا أن اللجنة الفنية المشتركة ستسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية بجنوب السودان .

ومن جانبه أعرب ماي دينج عن سعادته بزيارة سويلم والوفد المرافق له ، مشيرا إلى أن جلسات المباحثات التى تمت بين الفنيين من كلا الوزارتين بحثت تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية والتي تخدم مواطني جنوب السودان .