ماذا سيحدث اليوم بمحاكمة ترامب في قضية الممثلة الإباحية؟.. AP تكشف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

سيتم استجواب لجنة ثالثة من المحلفين المحتملين اليوم الجمعة في المدفوعات المالية الغير مشروعة لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز من دونالد ترامب، مما يجعل اختيار هيئة المحلفين خطوة أقرب إلى الاكتمال في أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

بعد انعقاد هيئة محلفين مكونة من 12 من سكان نيويورك يوم الخميس ليقولوا كلمتهم في محاكمة ترامب، من المتوقع الآن أن يحول المحامون انتباههم إلى اختيار البدلاء المتبقين الذين يمكنهم التعهد بتنحية آرائهم الشخصية جانبًا والحكم بشكل محايد على المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، أظهرت إجراءات المحكمة يوم الخميس عدم إمكانية التنبؤ بعملية اختيار هيئة المحلفين في مثل هذه القضية البارزة، حيث تم طرد اثنين من المحلفين كانا يجلسان في اليوم السابق من اللجنة.

واقترح القاضي أن تبدأ المرافعات الافتتاحية في المحاكمة الجنائية يوم الاثنين، قبل أن يبدأ المدعون في عرض قضيتهم بزعم وجود مخطط للتستر على القصص السلبية التي يخشى ترامب أن تضر بحملته الرئاسية لعام 2016.

وستضع المحاكمة ترامب في قاعة محكمة مانهاتن لأسابيع، مما سيجبره على التوفيق بين دوره المزدوج كمتهم جنائي ومرشح سياسي على خلفية سباقه المثير للجدل ضد الرئيس جو بايدن. ، ولا شك أنه سيستغلها لمحاولة تصوير ترامب على أنه غير مؤهل للعودة كقائد للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أيضًا أن يعقد القاضي خوان إم ميرشان جلسة استماع يوم الجمعة للنظر في طلب من المدعين العامين لإثارة التشابكات القانونية السابقة لترامب إذا اتخذ موقفًا في قضية ستورمي دانيالز.

وبعد إجراءات المحكمة يوم الخميس، اشتكى ترامب للصحفيين من أنه كان ينبغي عليه أن يخرج عن حملته الانتخابية لكنه كان في المحكمة بدلا من ذلك لما وصفها بأنها محاكمة غير عادلة للغاية وأضاف: الجميع غاضبون من ذلك أنت تعلم أن العالم كله يشاهد عملية الاحتيال هذه في نيويورك.

وتتركز المحاكمة على مبلغ 130 ألف دولار دفعه مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب ومساعده الشخصي، للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز لمنع ظهور مزاعمها عن لقاء جنسي مع ترامب علنًا في الأيام الأخيرة من سباق 2016.

ويقول ممثلو الادعاء إن ترامب حجب الطبيعة الحقيقية للمدفوعات في السجلات الداخلية عندما قامت شركته بتعويض كوهين، الذي اعترف بالذنب في التهم الفيدرالية في عام 2018، ومن المتوقع أن يكون شاهدًا في الادعاء.

ونفى ترامب وجود أي لقاء جنسي مع دانيالز، ويقول محاموه إن المدفوعات لكوهين كانت نفقات قانونية مشروعة.

يواجه ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات إذا أدين، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان القاضي سيختار وضعه خلف القضبان. ويكاد يكون من المؤكد أن ترامب سيستأنف أي إدانة.

ويواجه ترامب أربع قضايا جنائية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان أي آخرون سيمثلون للمحاكمة قبل انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 . وتسببت الطعون والمشاحنات القانونية في تأخير القضايا الثلاث الأخرى التي اتهمت ترامب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020 وتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني.