ترامب يهاجم المحلفين المحتملين: نشطاء ليبراليون سريون يكذبون على القاضى

كتبت نهال أبو السعود

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحلفين المحتملين في أول محاكمة جنائية له، حيث يعود المرشح الرئاسي لقاعة المحكمة في نيويورك اليوم في القضية المتعلقة بممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لاستئناف عملية اختيار هيئة المحلفين في واحدة من أهم القضايا الجنائية في تاريخ أمريكا، رغم أمر حظر النشر الذي يمنعه من الإدلاء بتصريحات عامة بشأن المحاكمة.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال: إنهم يختارون نشطاء ليبراليون سريين يكذبون على القاضي من أجل الانضمام إلى هيئة محلفين ترامب.

وبموجب أمر حظر النشرالصادر بشأن محاكمة ترامب، يمنع الرئيس السابق من إصدار أو توجيه الآخرين للإدلاء بتصريحات عامة حول أي محلف محتمل أو أي محلف في هذه الدعوى الجنائية.

وطالب ممثلو الادعاء بالفعل بتغريم ترامب بسبب ثلاث منشورات سابقة على تروث سوشيال نشرها الرئيس السابق في الأيام الأخيرة تشير إلى شهود ويمنع أمر حظر النشر أيضًا ترامب من التحدث عنهم فيما يتعلق بمشاركتهم في القضية.

وقد استأنف ترامب أمر حظر النشر، بحجة أنه انتهاك غير دستوري لحقوقه في التعديل الأول، لكنه لا يزال ساري المفعول حتى الآن.

خلال اليومين الأولين من اختيار هيئة المحلفين، استهدف محامو ترامب منشورات المحلفين المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعمين أن العديد منهم أظهروا تحيزًا ضد ترامب.

ووافق القاضي على إقالة عدد قليل منهم لأسباب ، لكنه امتنع عن القيام بذلك بالنسبة للآخرين، حيث وجد أن منشوراتهم لا تظهر أنهم لن يكونوا منصفين للرئيس السابق.

ويستمر اختيار هيئة المحلفين اليوم الخميس، ويتوقع القاضي أن يتم الإدلاء بالبيانات الافتتاحية يوم الإثنين.