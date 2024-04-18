ترامب منتقدا إجراءات قضية الممثلة الإباحية: مطاردة الساحرات مستمرة

كتبت : نهال أبو السعود

اعترض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على عدد المرات التي يمكن لفريقه القانوني فيها استخدام حق النقض ضد اختيار محلف محتمل في المحاكمة التي بدأت يوم الاثنين بشأن قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي تزعم تلقي أموال من ترامب مقابل التستر على علاقة مزعومة.

وكتب ترامب في منشور على تروث سوشيال: اعتقدت أنه كان من المفترض أن تكون عدد استخدام حق النقض غير محدود عندما كنا نختار هيئة المحلفين لدينا؟ قيل لي بعد ذلك أن لدينا 10 فقط، وهذا ليس كافيًا تقريبًا عندما حصلنا عمدًا على ثاني أسوأ مكان في البلاد لا تقلق، لدينا الأسوأ أيضًا، مع استمرار مطاردة الساحرات! و التدخل في الانتخابات!

اشارت صحيفة ذا هيل الى ان مرات استخدام الرفض من قبل فريق ترامب للمحلفين المحتملين ليس غير محدد كما قال الرئيس السابق انه يعتقد انها ستكون كذلك، وبموجب قانون الولاية يسمح لكل من المدعين العامين والدفاع بطرد 10 محلفين محتملين من المحاكمة وذلك لان ترامب يواجه اتهامات جنائية من الدرجة E.

وبالفعل استخدم كل من المدعين العامين ومحامي ترامب ستة من الضربات العشر المخصصة لهم حيث تم اختيار المحلفين السبعة الأوائل للمشاركة في قضية المال غير المشروع للرئيس السابق يوم الثلاثاء بعد أن قام القاضي والفريق القانوني لترامب والمدعون العامون بتضييق نطاق المرشحين من المجموعة الأولية المكونة من 96 محلفًا محتملاً.

وفي محاكمة ترامب، طلب من المحلفين المحتملين الإجابة على استبيان مطول يسألهم عن التفاصيل الشخصية بما في ذلك مكان إقامتهم ومكان عملهم والمنافذ التي يحصلون منها على أخبارهم وتم فصل أكثر من نصف المجموعة الأولية بعد أن أشاروا إلى أنهم لا يستطيعون أن يكونوا عادلين أو محايدين في هذه القضية. وسيتم اختيار 12 محلفًا، مع ستة بدلاء، في المحاكمة التي من المتوقع أن تستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع.