دونالد ترامب.. ماذا تعرف عن أول محاكمة لرئيس أمريكى سابق؟

كتبت ريم عبد الحميد

بدأت أمس، الاثنين، محاكمة دونالد ترامب، وهى المرة الأولى التى يواجه فيه رئيس أمريكى سابق محاكمة جنائية، وذلك أمام محكمة فى نيويورك فى القضية المتعلقة بدفع أموال لممثلة إباحية نظير التزامها الصمت بشأن علاقة سابقة لها معه.

وبدأت المحاكمة بعملية اختيار هيئة المحلفين، التى ستحدد ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا، وواجهت عملية اختيار المحلفيين صعوبات كبيرة حيث قال العشرات إنهم لا يثقون فى أنهم سيكونون نزيهين. ويمكن أن تستمر المحاكمة لمدة شهرين. ويواجه الرئيس السابق 34 اتهاما بتزوير سجلات العمل، من الدرجة الأولى، وجميعها مرتبطة بدفع أموال للمثلة ستورمى دانيالز، وهى الاتهامات التى ينفيها ترامب.

ولا تتعلق المحاكمة فقط باتفاق دفع أموال لدانيالز خلال فترة الاستعداد لانتخابات 2016، مقابل عدم حيثها عن علاقتها السابقة به، فالمدعون من مكتب مدعى مقاطعة مانهاتن اتهموا ترامب بتدبير مخطط أكبر للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016 بتوجيه حلفائه بشراء صور مضرة له من أجل إخفائها عن الأنظار.

وهذه هى القضية الأولى من بين أربع قضايا جنائية سيواجه ترامب محاكمات فيها، ويمكن أن تكون الوحيدة التى يتم صدور حكم فيها قبل يوم انتخابات الرئاسة.

ترامب يهاجم القاضى والمدعين

خلال اليوم الأول للمحاكمة، هاجم ترامب القاضى والمدعين خارج قاعة المحكمة، وصور نفيه ضحية ونشر عدد من التغريدات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعى. لكن داخل قاعة المحكمة، التى كانت مغلقة أمام كاميرات التلفزيون، كان ترامب رجلا مختلفا، بحسب أسوشيتدبرس، والتزم الصمت فى ابتعاد واضاح عن نهجه المشاكس إزاء المشكلات القانونية الأخرى.

وأشارت وكالة أسوشيتدبرس إلى أن هذا التناقض يدل على مدى فداحة الموقف، فترامب الآن أول رئيس سابق على الإطلاق يواجه محاكمة فى اتهامات جنائية، ويواجه احتمال أن يصبح أول مرشح رئاسى أمريكى فى التاريخ يترشح وهو مدان بارتكاب جريمة، فى حال خسارته الانتخابات.