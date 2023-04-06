الممثلة الإباحية ستورمى دانيالز: ترامب لا يستحق السجن

كتب محمد جمال

قالت ستورمى دانيالز، ممثلة الأفلام الإباحية التى تقع في قلب قضية جنائية مرفوعة على دونالد ترامب، إنها لا تعتقد أن الرئيس السابق للولايات المتحدة يستحق السجن إذا أُدين بإخفاء دفع أموال لها نظير السكوت، بحسب سكاى نيوز.

ونقلت رويترز عن ستورمى دانيالز (44 عاما) خلال مقابلة مع بيرس مورجان من قناة فوكس نيشن، تبث لاحقا: "لا أعتقد أن جرائمه ضدى تستحق أن يُسجن. أشعر أن الأشياء الأخرى التى فعلها، إن ثبتت إدانته، تستحق قطعا".

ووُجهت إلى ترامب اتهامات في نيويورك، يوم الثلاثاء، 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال نظير السكوت لدانيالز وكارين مكدوجال العارضة السابقة فى مجلة "بلاى بوى" قبل الانتخابات الأمريكية فى 2016 لمنع النشر عن لقاءاته الجنسية المزعومة معهما.

ويواجه ترامب (76 عاما) تحقيقات جنائية أيضا في ولاية واشنطن لمحاولته تغيير نتيجة انتخابات 2020 وإساءة التعامل مع مستندات سرية، ويواجه أيضا تحقيقا جنائيا منفصلا في ولاية جورجيا في محاولته تغيير نتيجة تلك الولاية التي خسرها.

ويتهم الادعاء فى مانهاتن ترامب بمحاولة إخفاء انتهاك لقوانين الانتخابات خلال حملته الناجحة فى 2016.

وترامب هو أول رئيس أمريكى على الإطلاق يواجه اتهامات جنائية سواء خلال شغل المنصب أو بعد الخروج من السلطة.