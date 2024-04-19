انطلاق احتفالية يوم اليتيم بمشاركة 150 طفلا يتيما بالإسماعيلية

الإسماعيلية _ السيد فلاح

انطلقت اليوم الجمعة، في محافظة الإسماعيلية، احتفالية يوم اليتيم تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وذلك بحضور إيهاب صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومؤمن عبد الرحيم، مندوب وزارة الشباب والرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة.

بدأت الاحتفالية بالتزامن مع إطلاق البداية من قِبَل وزير الشباب والرياضة بمشاركة 150 طفلا وطفلة من الأيتام المترددين على مركز شباب السلام، وكذلك أطفال دور الأيتام بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة لاعبي ولاعبات المركز في الأنشطة الرياضية المختلفة.

تضمنت الاحتفالية مجموعة عروض من الألعاب التوضيحية للأطفال، والألعاب الرياضية المختلفة، وألعاب العرائس، بالإضافة إلى الألعاب الكشفية من قِبل الفِرق الكشفية بالمركز، واُختُتِمت الاحتفالية بتوزيع الجوائز على الأطفال.

وافتتح وزير الشباب والرياضة انطلاق الاحتفاليات بمراكز شباب الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" الذي يهدف إلى دمج جميع فئات المجتمع وتعزيز قدراتهم من خلال الرياضة.

كما تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية رعاية الأيتام وتوفير فرص لاستكشاف مواهبهم الرياضية، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وتعكس التزام وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسماعيلية بدعم الشباب ورعاية الأيتام، وتعزز دور الرياضة في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.