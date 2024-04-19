فحص 20 ألفا و490 مواطنا للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فحص 10 آلاف و600 مواطناً، ضمن المبادرة الرئاسية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، و9 آلاف و890 مواطنة بمبادرة صحة المرأه بإجمالي 20 ألفا و490 مواطنا من خلال 54 فريقا، وذلك فى الفتره من اليوم الأول لعيد الفطر المبارك وحتى اليوم.

وأجرت وكيل وزارة الصحة فحص الأمراض المزمنة بمقر ديوان عام مديرية الصحة ضمن أعمال فريق المبادرة اليومى بفحص العاملين بالهيئات والمؤسسات والمديريات الخدمية المختلفة لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة ،إلى جانب الفرق الثابتة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة.

وأشادت وكيل وزارة الصحة بجهود الفرق الطبية المتنقلة والثابتة للمبادرة وما تم تحقيقه من مستهدف من المواطنين خلال شهر رمضان المُبارك وإجازة عيد الفطر وحتى الآن، بالتواجد أمام دور العبادة والحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، فضلًا عن خدمات التوعية لفريق المشاركة المجتمعيه لتعريف المواطنين بأهمية الاستفادة من خدمات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلى، والتعريف بمبادرات صحة المرأة والام والجنين ومبادرة السمعيات لحديثى الولادة.

وأوضحت الدكتورة هبه جودة، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات بالمحافظه أن "مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" تهدف إلى تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة كما تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم.

وأشارت الى أن فِرق المبادرة ستواصل انتشارها بالتنسيق مع فريق التواصل المجتمعى برئاسة الدكتورة جيهان سامى، لتقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية للمدارس والمصالح والمديريات الخدمية، ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية ودور العباده وغيرها ،حيث يتم تحديد مواعيدها بناءً على خطه متكامله لتغطية كافة مدن وقرى وأحياء المحافظة.