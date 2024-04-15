أخبار 24 ساعة.. عودة تخفيف أحمال الكهرباء اليوم من 11 صباحًا حتى 5 مساءً

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الكهرباء: عودة تخفيف الأحمال غدًا من 11صباحًا حتى 5 مساءً بحد أقصى ساعة

وزارة الأوقاف تكرم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: شريك النجاح فى شهر رمضان

غدا.. عودة مترو الأنفاق والقطار الكهربائى للعمل بالمواعيد الطبيعية

وصول 20 جرار سكة حديد من الدفعة الأخيرة للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية

مواصفات امتحان مادة التربية الدينية للشهادة الإعدادية للترم الثاني

وزير الأوقاف: أعلى راتب للمعينين الجدد بالدولة من نصيب الإمام بـ9050 جنيه

خطوة بخطوة.. إجراءات نقل رخصة محل بالجيزة بعد وفاة المالك

وزارة العمل تُصدر تقريرًا بشأن مكاتب التمثيل العُمالي بالخارج.. وتنشر تحديثا لقنوات التواصل

وزارة العمل تصرف منحا لـ مليون و100 ألف عامل مُسجل بقاعدة البيانات تحديث