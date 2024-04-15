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أخبار 24 ساعة.. عودة تخفيف أحمال الكهرباء اليوم من 11 صباحًا حتى 5 مساءً

الإثنين، 15 أبريل 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. عودة تخفيف أحمال الكهرباء اليوم من 11 صباحًا حتى 5 مساءً وزارة الكهرباء
كتب محمود طه حسين

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