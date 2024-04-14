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وصول 20 جرار سكة حديد من الدفعة الأخيرة للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية

الأحد، 14 أبريل 2024 01:45 م
وصول 20 جرار سكة حديد من الدفعة الأخيرة للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية وصول 20 جرار سكة حديد
كتب سيد الخلفاوى

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وصل ميناء الإسكندرية الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية بعدد 20 جرار سكة حديد، ضمن الصفقة الأكبر فى تاريخ السكة الحديد بعدد 260 جرارا أمريكيا جديدا، وذلك لتدعيم أسطول الوحدات المتحركة للحفاظ على رفع كفاءة التشغيل بالسكة الحديد.

يأتى ذلك ضمن خطة تطوير السكة الحديد فى كافة المجالات وقطاعات الهيئة المختلفة والتى تتضمن تطوير أسطول الوحدات المتحركة ( جرارات وعربات ركاب وبضاعه) والبنية الأساسية(تحديث وتطوير نظم الاشارات وتجديد وصيانة السكك والمحطات والمنشاءات وتشغيل قطارات جديدة والاهتمام بالعنصر البشرى الذى بعتبر ركيزة التنمية .
 

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

 

وصول 20 جرار سكة حديد من الدفعة الأخيرة للجرارات الأمريكية لميناء الإسكندرية
وصول 20 جرار سكة حديد من الدفعة الأخيرة للجرارات الأمريكية لميناء الإسكندرية

 

وصول 20 جرار سكة حديد
وصول 20 جرار سكة حديد

 







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