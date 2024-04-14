خطوة بخطوة.. إجراءات نقل رخصة محل بالجيزة بعد وفاة المالك

كتبت - مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة توسعًا في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر ومبسط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، إذ تقدم تلك المراكز عددًا كبيرًا من خدمات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية، مما ساهم في تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

تقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، والبالغ عددها 20 مركزًا تكنولوجيًا تم تطويرها ورفع كفاءتها بالأحياء والمراكز بالتعاون مع الجهات المعنية، عشرات الخدمات، منها الخدمات العقارية، وخدمات تراخيص المباني، وخدمات تراخيص المحلات، وخدمات توصيل المرافق (كهرباء، مياه، غاز)، وغير ذلك من خدمات.

ومن بين تلك الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، خدمة نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له، والتي يتطلب للحصول عليها إجراءات محددة نوضحها في السطور التالية:

أولًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.

-اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار أورنيك رخصة جديدة.

-سداد الرسوم المقررة للخدمة.

-استلام الورثة الترخيص وتلقي الخدمة.

ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثالثًا: المستندات المطلوبة

-أصل رخصة المحل.

-صورة إعلام الوراثة.

-توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم مسؤولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

-المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة – خطاب – إيصال .......).

-صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر من بين الورثة).

في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

-بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة.

-صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

-صحيفة الحالة الجنائية.