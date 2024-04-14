وزير الأوقاف: أعلى راتب للمعينين الجدد بالدولة من نصيب الإمام بـ9500 جنيه

كتب لؤى على

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أعلى راتب للمعينين الجدد فى وظائف الدولة هو للإمام، حيث يتقاضى الإمام أول راتب له 9500 جنيه وهو ما يعد أعلى من معيد الجامعة والوظائف الأخرى، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تحسين اوضاع الائمة.



واضاف فى كلمته خلال تكريم وزارة الاوقاف المجموعة الاولى من شركاء النجاح فى شهر رمضان، أن الدولة سعت فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى لحدوث انفراجة فى كافة المجالات الحياتية، ومن بينها الدعم الكبير للعمل الدعوي،مضيفا أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ومصلحة الأوطان من صميم مقاصد الأديان، موجها الشكر لكل ساهم بالعمل الدعوى داخل مصر وخارجها فى شهر رمضان الماضي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن قرأة القرآن تجلب السكينة والرضا والطمأنينة، حيث قال تعالى "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب "، موضحا أن هذه الطمأنينة تحدث على مستوى الأفراد وتحدث أيضا على مستوى الشعوب والدول.

وأوضح أنه يجب أن نذكر أنفسنا بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا " .. مؤكدا أهمية السعى والهمة والأخذ بالأسباب للنجاة.



وأشار الوزير إلى أن كلا من ألمانيا وفنزويلا البرازيل وجهوا الشكر إلى وزارة الأوقاف على إيفاد مبعوثين متميزين للمسجد بهذه الدول خلال شهر رمضان.. مضيفا أنهم أدوا أداء عظيما ومتميزا ومثلوا إثراء ملموسا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التى شاركوا فيها فى عدد من المساجد وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من جانب المجتمع المسلم على مستوى الأفراد والإدارات.

الجدير بالذكر أن من المكرمين الدكتور أحمد عمر هاشم و الدكتور عبد الله النجار والشيخ خالد الجندى و الشيخ حشاد والدكتور نعينع والشيخ الخشت والشيخ عبد الفتاح الطاروطى و الشيخ الحلفاوى والشيخ طه النعمانى والشيخ تميم المراغى والشيخ عبد الناصر حرك والشيخ أبو فيوض والشيخ محمود عبد الباسط الحسينى والشيخ محمد عبد البصير والشيخ الغيطانى و الشيخ محمود على حسن والشيخ محمد الطاروطى والشيخ عبد اللطيف وهدان والمبتهل محمد الجزار.