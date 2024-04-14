مواصفات امتحان مادة التربية الدينية للشهادة الإعدادية للترم الثاني

كتب محمود طه حسين

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان التربية الدينية للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الدين وهي كالتالي:-

- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها (حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور).

بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج التربية الإسلامية المقرر من مكتب تنمية المادة بوزارة التربية والتعليم، أن تقيس أسئلة القرآن الكريم قدرة الطالب على:

- حفظ السور والآيات المقررة عليه.

- فهم المعنى العام لما يحفظ ويتلو.

- توضيح بعض معاني المفردات من خلال الآيات.

- معرفة أحكام التجويد الواردة بالكتاب المدرسي.

- أن تقيس أسئلة الحديث الشريف قدرة الطالب على:

- حفظ الأحاديث الشريفة المقررة عليه.

- تعرف اللغويات الموجودة في الحديث.

- شرح الحديث الشريف وتوضيح ما ورد فيه.

- الربط بين ما يدعو إليه الحديث وبين ما يدور في المجتمع.

وبالنسبة لأسئلة العقائد والعبادات والسير والتهذيب والبحوث قدرة الطالب على :

- الاستشهاد ببعض دلائل قدرة الله تعالى في الأنفس وفي الآفاق استخلاص بعض مضامين النصوص القرآنية المعبرة عن جمال صنع الله عز وجل.

- التعرف على بعض العبادات المفروضة على المسلم وما تتطلبه من شروط لصحتها.

- تأثير أداء العبادة على سلوك الفرد في المجتمع.

- تطبيق القيم والآداب الإسلامية في معاملاته.

- تقيس أسئلة الشخصيات والكتاب الإضافي قدرة الطالب على :

- التعرف على سيرة بعض الصحابة والتابعين وأعلام المسلمين للاقتداء بهم.

- ذكر أمثلة لأهم إنجازات التابعين في مجال الدعوة.

- التعرف على أشهر النساء في التاريخ الإسلامي.