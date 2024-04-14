وزارة الأوقاف تكرم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: شريك النجاح فى شهر رمضان

كتب لؤى على

كرمت وزارة الأوقاف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لجهودها الكبيرة فى نقل جميع الفعاليات الدينية التى قامت بها الوزارة خلال شهر رمضان، وتسلم التكريم الدكتور بوسف عامر، رئيس القطاع الدينى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس قناة الناس، والذى أكد فى كلمته أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم ببناء الوعى الرشيد بمختلف مجالات الحياه و تقوم بصناعة الوعى الذى من خلاله يتقدم الإنسان فى شتى مجالات حياته.

وأضاف فى كلمته بمؤتمر وزارة الأوقاف لتكريم شركاء النجاح عن شهر رمضان، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل على الحفاط على الهوية المصرية مكتملة والهوية العربية والاسلامية بهذه الاعمال معتمدة على أمرين الاول التكامل والتعافل بين قطاعاتها المختلفة والتعاون والتكامل مع المؤسسات والهيئات المختلفة والتى ترتكز على المؤسسات الدينية الثلاثة الازهر الشريف بقيادة فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، ووزارة الاوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، ودار الافتاء التى نفخر بجهودها بقيادة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية.

وتابع : الامر الثانى هو أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تقوم بصناعة الوعى والحفاظ على الهوية فى وقت تهدف كثير من القوى المغرضة إلى تفتيت الهويات بل إلى طمسها.



تكريم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية



جانب من التكريم