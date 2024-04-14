وزارة العمل تُصدر تقريرًا بشأن مكاتب التمثيل العُمالي بالخارج.. وتنشر تحديثا لقنوات التواصل

كتبت آية دعبس

أكدت وزارة العمل في تقرير لها اليوم الأحد على استمرار جهود 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية، في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصر - بالتحديد 4 ملايين و48 ألف عامل مصري- يعملون في نطاق تلك "المكاتب"،راصدًا تفعيل أهداف ودور"المكاتب الخارجية" ،خلال تلك المرحلة،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وبحسب معلومات الإدارة العامة للتمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، تمكنت تلك المكاتب العمالية خلال الـ4 سنوات الماضية -من بداية 2020 حتى بداية 2024 - من الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت "مليار وسبع ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً "، كما وفَرّت في نفس الفترة المذكورة، ما يقرب من 279 ألف و 244 فرصة عمل ،وبلغت عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب، 22 ألف و 724 ،تم تسوية 17 ألف و 763 شكوى منها ،بشكل ودِيّ، كما بلغت عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء 3 ألاف و 680 شكوى، وهناك ألف و 281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألف و 967 زيارة ورد على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات المذكورة.

و ينشر هذا التقرير التحديث الجديد لعناوين وأرقام هواتف مكاتب التمثيل العمالي بعد تغيير الرؤساء والملحقين العماليين بها منذ مطلع العام الجاري 2024،وذلك لتسهيل عملية التواصل بين عمال يعمل معظمهم في المجالات الصناعة،والبناء،والخدمات،والزراعة،والصيد،مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج..

.ورصد التقرير دور تلك المكاتب،وقال أنها بمثابة "حلقة الوصل" بين العمال المصريين في الخارج ،والدولة المصرية بكافة أجهزتها ،وأنها تابعة لوزارة العمل ،و لديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها :حماية ورعاية واسترداد للحقوق،وضمان علاقة عمل متوازنة مع اصحاب الاعمال،والردود على شكاوى واستفسارات العمال..إلى التفاصيل ..

-10 أهداف:

وبشأن دورمكاتب التمثيل العمالي قال التقرير أنها تقوم بالمهام التالية :

1 – دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية.

2-رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها.

3- التوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها.

4- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة.

5- المُشاركة في إجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المُستقبِلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.

6- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم .

7- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج

8- وضع البرنامج الفنى لزيارات السادة وزراء العمل العرب والاجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج.

9- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والاجنبية في مجال تنقل الايدى العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها.

10- المشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية .

-"الملحقين العماليين" :

وذكر التقرير حرص الوزارة على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للسادة المرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج وكذا الإحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالى،وكانت من اولى الدورات التى حصلوا عليها:دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب ، بالإضافة إلى دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، فضلاً عن دورتين تدريبيتين تحت إشراف وزارة الخارجية ، فضلاً عن دورة تدريبية للملحقين المرشحين ضمن مشروع THAMM ،التى تُنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة جهات لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبليه على النحو الامثل.

-تحديث قنوات الاتصال :

قال التقرير أن عدد تلك المكاتب بالخارج يبلغ 9 مكاتب،مبيناً طرق التواصل الحديثة معها كالتالي:1- المملكة العربية السعودية "جدة – الرياض".. ويمكن التواصل مع مكتب الرياض عن طريق محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تليفون: 00966543191870،وخلف ابراهيم الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالرياض ،على تليفون:00966543209497..وعنوان المكتب "سفاره جمهورية مصر العربية -حي السفارات- الرياض"..ويمكن التواصل مع مكتب جدة عن طريق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة إبراهيم سعد محمدي على تليفون: 00966556984079، والملحق العمالي محمد حسن محمد ،على هاتف : 966500748553 00، والعنوان"القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة شارع محمد ‘قبال - الروضة"..

ـ في المملكة الأردنية الهاشمية،يمكن التواصل معه من خلال رقم رئيس المكتب محمود فهمى عطا ،وهو : 00962777788091 محمول، و009625929749 أرضى،ورقم الملحق العمالى محمد عبد الغفور متولى 00962777788093 محمول ، و009625929752 أرضى ..والعنوان "السفارة المصرية بالمملكة الاردنية الهاشمية عمان- منطقة عبدون - 7 شارع محمد على بدير..".

ـ في دولة الامارات العربية المتحدة ، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات العربية المتحدة منال عبد العزيز عثمان ،للتواصل : 00971506749294،والعنوان" سفارة جمهورية مصر العربية -ابو ظبي - شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم -حي السفارات".

ـ في دولة الكويت ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال، رئيس المكتب التمثيل العمالي أشرف علم الدين، على رقم: 009656099680،والمُلحق الإداري محمود عبد الجواد ،على رقم:009659725629 العنوان :(منطقة السلام القطعة رقم "5"- شارع رقم "3"- قسيمة 659 منزل رقم 21 )...وفي دولة العراق ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى عمرو احمد رضا حسن،هاتف رقم :009647867418990،وعلى عنوان"بغداد سفارة جمهورية مصر العربية داخل المنطقة الخضراء".

ـ في دولة قطر ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة سها شهدي شلبي،على تليفون المكتب :0097444830238 ، ومحمول رقم:0097471955263، والعنوان "سفارة مصر بالدوحة -عنيزة -الحى الدبلوماسى - كمبوند السفارات "..وفي دولة لبنان ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى عبير محمد فؤاد ،ورقم التواصل:0096176686061،وعلى تليفون أرضي رقم :0096101848833، والعنوان " سفارة جمهورية مصر العربية- بيروت - ش د. محمد البذري - بئر حسن -بجوار نقابة المهندسين".

ـ في دولة إيطاليا، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا طارق السيد مصطفي مرسى، على تليفون : 00393312019665 ، والعنوان على " القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية -17 شارع تيمافو -ميلانو – ايطاليا."



