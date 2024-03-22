أخبار × 24 ساعة.. بدء موسم توريد القمح المحلى 15 أبريل بـ2000 جنيه للأردب

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

فحص 439 ألفا و952 سيدة ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة خلال رمضان

وزيرة التضامن: 86% من كبار السن يستفيدون من دعم الخبز والسلع التموينية

وزير التموين: بدء موسم توريد القمح المحلى 15 أبريل بـ2000 جنيه للأردب

وزيرة التخطيط: "حياة كريمة" تهدف لتحسين حياة 26 مليون سيدة مصرية

وزير التعليم: تحية وتقدير لمعلمات مصر.. يضربن أروع أمثلة الإخلاص والتفانى

وزارة التعليم: لا حذف من مناهج الدمج للثانوية بهذه المواد

‫وزير الزراعة: استخراج 4 ملايين و570 ألف كارت فلاح

وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وزيرة التخطيط: نفخر بما تحظى به المرأة المصرية من دعم بما يجعلها بكل خطط الدولة

وزير المالية: ملتزمون باستكمال مابدأناه فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة