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أخبار × 24 ساعة.. بدء موسم توريد القمح المحلى 15 أبريل بـ2000 جنيه للأردب

الجمعة، 22 مارس 2024 12:31 ص
أخبار × 24 ساعة.. بدء موسم توريد القمح المحلى 15 أبريل بـ2000 جنيه للأردب موسم حصاد القمح - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 فحص 439 ألفا و952 سيدة ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة خلال رمضان

 وزيرة التضامن: 86% من كبار السن يستفيدون من دعم الخبز والسلع التموينية

 وزير التموين: بدء موسم توريد القمح المحلى 15 أبريل بـ2000 جنيه للأردب

 وزيرة التخطيط: "حياة كريمة" تهدف لتحسين حياة 26 مليون سيدة مصرية

 وزير التعليم: تحية وتقدير لمعلمات مصر.. يضربن أروع أمثلة الإخلاص والتفانى

 وزارة التعليم: لا حذف من مناهج الدمج للثانوية بهذه المواد

‫وزير الزراعة: استخراج 4 ملايين و570 ألف كارت فلاح

 وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وزيرة التخطيط: نفخر بما تحظى به المرأة المصرية من دعم بما يجعلها بكل خطط الدولة

وزير المالية: ملتزمون باستكمال مابدأناه فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة

 







وزير التموين

وزيره التضامن

وزيره التخطيط

التربيه والتعليم

وزير الزراعه



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