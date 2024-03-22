أخبار × 24 ساعة.. بدء موسم توريد القمح المحلى 15 أبريل بـ2000 جنيه للأردب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
فحص 439 ألفا و952 سيدة ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة خلال رمضان
وزيرة التضامن: 86% من كبار السن يستفيدون من دعم الخبز والسلع التموينية
وزير التموين: بدء موسم توريد القمح المحلى 15 أبريل بـ2000 جنيه للأردب
وزيرة التخطيط: "حياة كريمة" تهدف لتحسين حياة 26 مليون سيدة مصرية
وزير التعليم: تحية وتقدير لمعلمات مصر.. يضربن أروع أمثلة الإخلاص والتفانى
وزارة التعليم: لا حذف من مناهج الدمج للثانوية بهذه المواد
وزير الزراعة: استخراج 4 ملايين و570 ألف كارت فلاح
وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية
وزيرة التخطيط: نفخر بما تحظى به المرأة المصرية من دعم بما يجعلها بكل خطط الدولة
وزير المالية: ملتزمون باستكمال مابدأناه فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة
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