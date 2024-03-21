وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية

كتبت ياسمين يحيى

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفـاهـــم بين وزارة الشباب والرياضة والغرفة التجارية للقاهرة، بشأن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والعمل على التوظيف الآمن للعمالة المصرية بالخارج.

قام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب الغرفة التجارية السيد/ أيمن عشري مرجان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع اطار استراتيجي لتنفيذ الرؤية التنموية المشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتفادى ما يترتب عليها من مخاطر اجتماعية واقتصادية، وبما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الشباب والرياضة والغرفة التجارية في تدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل في الخارج، وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلي وزارة الشباب والرياضة والغرفة التجارية للقاهرة وشعبة إلحاق العمالة بالخارج.

وبموجب مذكرة التفاهم يتم توفير حزمة من البرامج التدريبية من خلال أكاديمية التدريب بالغرفة التجارية لتأهيل الشباب المصري للعمل في الإتحاد الأوروبي، والدول الكبري وفقا للمعايير الأوروبية، مما سيترتب عليه إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة، وبما يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030 ، للنهوض اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً بمجتمع الشباب المصري، مما سيترتب عليه رفع مستوي المعيشة بما يحقق تحسين لمستوى دخل الفرد، والعمل على التوظيف الآمن للعمالة المصرية بالخارج من خلال شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وعلي هامش التوقيع، قال وزير الشباب والرياضة:"إن مذكرة التفاهم تأتي استكمالاً لما بدأته وزارة الشباب والرياضة من خطوات مهمة وجادة في سبيل تطوير العنصر البشري من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء وتطوير وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلي التوجيهات الرئاسية بدراسة الأسواق العربية والأوروبية وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق للشباب المصري المؤهل، بهدف تحقيق المردود المجتمعي المنشود وزيادة فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب".

أضاف "صبحي":" مذكرة التفاهم ترجمه حقيقية لما نص عليه الدستور بشأن التزام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وفرص التدريب والعمل الملائمة بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وفي ضوء رسالة وزارة الشباب والرياضة التي تتمثل في تنفيذ سياسة وطنية خاصة بالشباب والرياضة تشارك فيها كافة الفئات، ومحاولة القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب والشابات، واستغلال المنشآت الشبابية والرياضية لخدمة المجتمع، سواء من خلال الأندية الرياضية أو مركز الشباب والمنشآت الشبابية، أو مراكز التعليم المدني والمنتديات الشبابية والمعسكرات الكشفية".

وتابع الدكتور أشرف صبحي:"نحن في وزارة الشباب والرياضة منفتحون على التعاون مع الشركات التجارية وقطاعات الاعمال المختلفة الممثلة بالغرفة التجارية، ونأمل تشارك هذه القطاعات الاقتصادية في دعم انشطتنا الموجهة للشباب المصري باعتبارهم جزء من مسئوليتها الاجتماعية، نحن ممتنون للغاية لهذه الفرصة التي تيسر لنا بناء جسور جديدة وتعزيز علاقتنا. ونحن واثقون من ان هذا التعاون سيكون ثمرة عمل مشترك يحمل الخير لشباب مصر ويدعم الاقتصاد الوطني".

أشار وزير الشباب إلى أن توقيع هذا البروتوكول اليوم يمثل تأكيداً على الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة للعمل سوياً لخدمة الشباب المصري، وإتاحة فرص العمل الآمنة أمامه في سوق العمل الدولية داخل أوروبا في هذا الوقت الذي يشهد تحولات سريعة وتحديات متعددة في العمل الجماعي، والتعاون بين المؤسسات هما وسيلة بالغة الأهمية لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة مجتمعنا بشكل أفضل.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات موسعة للنشء والشباب في مختلف المجالات وتأهيل الشباب ودعمه من خلال توفير برامج التدريب المتنوعة والتعاون مع منظمات متعددة منها منظمة العمل الدولية وشركات القطاع الخاص لتوفير فرص توظيف مناسبة من خلال ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة لهذا الغرض.

ومن جانبه، أعرب أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن سعادته بلقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون المثمر مع الوزارة، مؤكداً أن الشباب المصري يمثل العمود الفقري في عملية التطوير والتنمية وهم مستقبل مصر في مختلف القطاعات، لافتاً الي أن الغرفة التجارية بالقاهرة بكامل أعضائها وجهودها تقف خلف القيادة السياسية وتعمل علي تنفيذ كل توجيهاتها.

وأضاف "العشري" أن توقيع هذا البروتوكول جاء نتيجة للهدف المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والغرفة التجارية للقاهرة لدعم الشباب المصري، وتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج، خاصةً أن غرفة القاهرة مؤسسة عامة تضم أكثر من 60 شعبة تجارية في مختلف مجالات التجارة وهي ممثلة لأصحاب الأعمال، وتعمل على إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين التجار والوزارات والهيئات والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية داخل مصر وخارجها، كما تعمل على تنظيم أعمال الشعب التجارية التي تضمها والعمل على حل المشكلات التي تواجه منتسبيها.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ومن جانب الغرفة التجارية، شريف يحيى نائب رئيس الغرفة، أشرف الشيمى سكرتير عام الغرفة، منير المصرى رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة.