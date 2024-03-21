‫وزير الزراعة: استخراج 4 ملايين و570 ألف كارت فلاح

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة كارت الفلاح والتحصيل الإلكترونى والتحول الرقمي في توزيع التقاوي ومتابعة نقل الأسمدة من خلال نظام ال" gps" وذلك بحضور قيادات الوزارة المعنية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في منظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين.

أوضح القصير أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92% وإجمالى عدد الكروت التى تم استخراجها تجاوزت 4,570 مليون كارت.

وخلال الاجتماع أشاد القصير بالتعاون مع الشركة المسئولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة وما تحقق على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعى.



مشيرا إلى أن التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية للخدمات الزراعية تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الجهد والوقت حيث ساهمت منظومة كارت الفلاح في وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب .

ناقش الاجتماع كذلك مدى إمكانية تطبيق التحصيل الإلكترونى في الجمعيات الزراعية بما يحقق مصلحة الفلاح ويأتي في إطار رؤية الدولة التحول للشمول المالي.

وتناول الاجتماع أيضا دراسة سبل إدراج منظومة الحوكمة لسيارات نقل الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات باستخدام أجهزة التتبع ال "GPS".

كما ناقش الاجتماع كيفية إدراج توزيع التقاوي في منظومة التحول الرقمي لحماية الفلاح وضمان حصوله على شيكارة تقاوى مؤمنة ومعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية.