وزيرة التخطيط: "حياة كريمة" تهدف لتحسين حياة 26 مليون سيدة مصرية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التهنئة للمرأة المصرية بيومها والأم المصرية بعيدها، متابعة: "تحية لكل سيدة تقدم لوطنها كل عون وسند ومشاركة حقيقية فى البناء والتنمية".

وأضافت، خلال كلمته فى احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المرأة المصرية دائما على العهد عونا للوطن في مختلف المراحل"، مستعرضة جهود الدولة المصرية فى دعم المرأة المصرية: "في كل خطوة للدولة مهما كانت الصعوبات والأزمات تلك الجهود كانت تهدف إلى دعم وتكمين المرأة فى ضوء ما تحقق فى العديد من المشروعات والمبادرات مثل مبادرة "حياة كريمة" التى تستهدف 26 مليون مصرية من خلال تحسين جودة الأسرة المصرية.. أو المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة للمرأة مثل مبادرة صحة الأم والجنين على صحتهن وتم إجراء 47 مليون فحص للسيدات.. فضلا عن التمكين الاقتصادي للمرأة بتمويل قدره 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 5 ملايين مستفيدة بتمويل قدره 6 مليارات عام 2016.. وكذلك جهود الشمول المالى للمرأة، حيث يكون حسابات بنكية لـ 20 مليون سيدة بنهاية عام 2023 بنسبة زيادة 244% مقارنة بعام 2016".

وتابعت الدكتورة هالة السعيد: "مردود تلك الجهود كان إيجابيا، حيث غيرت حياة ملايين المصريين في نهضة وطن.. وتواصل الوزارة التمكين الاقتصادي من خلال شراكات ناجحة لضخ دماء جديدة من السيدات في مختلف المجالات.. منها الشراكة مع المجلس القومي للمرأة لتنمية القدرات القيادية للمرأة بموجب تكليف سياسي.. تدريب وتأهيل 300 سيدة تأهل الزمالة المتقدم للمركز الدولي للتدريب.. والبرامج الناجحة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتدريب 60 ألف سيدة داخل مصر إضافة إلى القيادات النسائية بالخارج.. وكذلك القدرات الرقمية للدولة المصرية، ودعم الانتقال إلي العاصمة 33 ألف موظفة، وارتفاع نسبة الإناث في الجهاز الإداري للدولة تطوير نسبة السيدات الفائزات في جائزة التميز الحكومي.. وتكافؤ الفرص على المستوي القومي، تم إطلاق الجائزة في الحكومة والبدء في التطبيق على مجالس الإدارات.

وقالت الوزيرة: "تحية إعزاز وتقدير من المرأة المصرية إلى المرأة الفلسطينية الصامدة والشجاعة والقوية التي تعلم البشرية دورسا في الصمود.. وسيسجل التاريخ دور الأم الفلسطينية التي تحافظ على وحدة الأسرة والقضية الفلسطينية".

