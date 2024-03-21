وزير التعليم: تحية وتقدير لمعلمات مصر.. يضربن أروع أمثلة الإخلاص والتفانى

كتب محمود طه حسين

كتب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحته بفيس بوك، قائلا: خالص التحية والتقدير والعرفان لكل أم مصرية فأنتن نبع الرحمة والعطاء ورمز الإرادة والتضحية.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: كما أتوجه فى هذه المناسبة بالتحية والتقدير لمعلمات مصر اللاتى يضربن أروع الأمثلة فى الإخلاص والتفاني من أجل نشر العلم وإنارة العقول وغرس القيم فى أبنائنا الطلاب كل عام وأنتن بخير وأدام الله عليكن الصحة والسعادة.

وعيد الأم هو احتفال سنوى يقام فى تواريخ مختلفة فى أنحاء مختلفة من العالم من أجل الأمهات، ويعد الاحتفال بعيد الأم من الاحتفالات التى ظهرت فى القرن العشرين تكريما لدور الأمهات فى تربية الأبناء وتأثيرهن فى مجتمعاتهن.