وزيرة التضامن: 86% من كبار السن يستفيدون من دعم الخبز والسلع التموينية

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن مصر أولت سياسة العدالة الاجتماعية بصفة عامة، وأولت الأسرة المصرية أولوية خاصة، حيث حرصت على شمول الأسر الأولى بالرعاية، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبار السن الحاصلين على دعم «كرامة» إلى 14 % من إجمالى الدعم النقدي بتكلفة 7 مليار جنيه سنويا، كما يستفيد 86 % من كبار السن ما يقرب من 8 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بتكلفة 13 مليار جنيه سنويا.

أضافت وزيرة التضامن خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، أن وزارة الصحة أطلقت برنامج الرعاية الصحية لكبار السن للكشف المجاني، كما تم إطلاق خط ساخن للاستجابة لشكواهم ،وتم شمولهم في التأمين الصحي الشامل.

تابعت: تبلغ نسبة النساء من إجمالى أصحاب المعاشات حوالى 60 % بواقع 6.5 مليون سيدة بتكلفة سنوية 240 مليار جنيه، ونسبة النساء المؤمن عليهن تبلغ فقط 23 % من إجمالى 13.8 مليون مشترك، وبالتالي يندرج الكثير منهن تحت فئة العمالة غير المنتظمة أو غير الرسمية مما يهدد تأمينهن ضد البطالة والمرض والعجز.

واصلت: تتحمل وزارة التضامن تكلفة النقل والمواصلات لكبار السن بنسبة 100% لمن بلغ 770 عاما فاكثر ونسبة 50 % لمن بلغوا 65 عاما، مشددة على أن المرأة شريك أساسي في سوق العمل وتحفيز رأس المال المحلي، حيث تمثل النساء نحو 47 % من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، حيث زاد الرقم من 2 مليون الى 5 ملايين، والتكلفة من 30 مليار إلى 88 مليار في غضون 6 سنوات، و18 % من أصحاب المشروعات يبلغن أكثر من 65 عاما.