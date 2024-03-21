وزارة التعليم: لا حذف من مناهج الدمج للثانوية بهذه المواد

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه بشأن تحديد الأجزاء المحذوفة من المناهج الدراسية سواء لتلاميذ الدمج بالتعليم العام وتلاميذ المكفوفين بمدارس النور للصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ليتم اعتماد تلك الأجزاء المحذوفة في وضع مواصفات

الورقة الامتحانية، لا توجد أجزاء تم حذفها من اللغات الألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية المقررة على الصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي 2024.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أن الورقة الامتحانية للثانوية العامة موزعة بواقع 30% للمستويات المعرفية والعقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة، و30% أسئلة للمستويات العليا للتفكير والتى تميز الطلاب وتفرز مستوياتهم.

وأوضحت الوزارة أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفة العام الماضى كما لا يوجد تغيير فى عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية، على أن يتم توزيع درجات الأسئلة مثل العام الماضى مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة على أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، مع توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، مع وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة كما أن الأسئلة الموضوعية ستكون واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، مع ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية، مع تركيز الأسئلة على قياس نواتج التعلم الأساسية والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.