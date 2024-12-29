3 أنواع من البروتين تعزز مناعتك فى الشتاء

كتبت مروة محمود الياس

تعزيز مناعتك ودفئك في الشتاء أمر في غاية الأهمية، فمن الشائع أن تتكرر الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا والإصابة بهما، فضلا عن أدوار المرض بشكل عام، ولذا فان تدعيم المناعة وتحسين الحالة العامة لدفاعات الجسم أمر في غاية الأهمية.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، أن هناك أنواعا من البروتين يمكنها أن تعزز من دفاعات الجسم وقوته، أكثر من نظيراتها من أنواع البروتين الأخرى:

البيض

أحد أهم معززات مناعة الإنسان تحتوي البيضة الواحدة على الكثير من الأجسام المضادة والبروتينات والسيتوكينات، كل هذه الأجسام المضادة هامة لتدعيم وعمل الجهاز المناعي ومقاومة المرض والعدوى، فهي توفر أكثر من 6 جرامات من البروتين أي ما يعادل 12% من القيمة اليومية الموصي بها للبروتين كما توفر فيتامين أ وفيتامين ب 12 والحديد والسيلينيوم ومعادن هامة وضرورية للجسم.

السيلينيوم والبروتينات الخاصة به من أفضل مضادات الأكسدة الصحية التي تقاوم تأكسد الخلايا ومضادة للالتهاب في الجسم، وبالتالي تعزز من الاستجابة المناعية وتحافظ على قدرات الجسم ضد المرض.

الدجاج أو اللحم الأبيض

هو المصدر المهم والأساسي للبروتين الحيواني أفضل من نظيره الأحمر، وذلك لأنه يحتوي على أحماض أمينية صحية تعزز نشاط خلايا الدم البيضاء والخلايا اللمفاويه، مما يجعلها تقاوم العدوى وتحمي من المرض، وتعزز من عمل الجهاز المناعي بشكل عام.

الأسماك

التي تحتوي على الأوميجا 3 بأنواعها والبروتين الصحي الذي يمد الجسم بالطاقة والقوة والحيوية، وتعزز من عمل أجهزه الجسم بشكل عام، فضلا عن تعزيز نسب بالزنك في الجسم وبالتالي مقاومة أدوار البرد والأنفلونزا التي تتكرر خلال هذا الفصل.

ينصح بالتنويع بين أنواع البروتين وإدخال أيضا البروتين النباتي في النظام الغذائي لتعزيز مناعة الجسم وتحسين دفاعاته، وتقوية الجسم بشكل عام وتقليل فرص تكرار العدوى في الشتاء.