مع زيادة إصابات البرد والأنفلونزا.. خطوات لتنظيف أنف طفلك الرضيع

كتبت فاطمة خليل

مع زيادة انتشار أدوار البرد والأنفلونزا ودخول فصل الشتاء يعاني الأطفال الرضع من انسداد الأنف وامتلائه بالمخاط، وهو ما يجعل من الصعب على الطفل التنفس، ونظرا لأن الطفل الرضيع لا يستطيع تنظيف أنفه بنفسه يجب عليك مساعدته، فى هذا التقرير نتعرف على خطوات تنظيف أنف طفلك الرضيع.



وبحسب موقع مستشفى جامعة مينسوتا للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن أفضل الأوقات لتنظيف أنف الرضيع هي قبل الرضاعة وقبل النوم، حيث يساعد هذا طفلك على التنفس بشكل أسهل عندما يأكل وعندما ينام.

لماذا تستخدم غسول الأنف الملحي لتنظيف أنف الرضيع؟



يساعد غسل الأنف بالماء المالح على إبقاء الممرات الأنفية مفتوحة وصحية عن طريق شطف المخاط السميك أو الجاف.



يساعد على تحسين وظيفة الأهداب التي تساعد على تنظيف الجيوب الأنفية. والأهداب هي هياكل صغيرة تشبه الشعر على الخلايا التي تبطن الأنف والجيوب الأنفية.

يساعد على منع عدوى الجيوب الأنفية وتقليل التنقيط الأنفي الخلفي.

يساعد على جعل الأنف يشعر بمزيد من الراحة عن طريق الحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية.

يمكنك شراء محلول ملحي أنفي من الصيدلية أو يمكنك صنع محلول ملحي خاص بك.

وصفة المحلول الملحي:

أضف حوالي 1 كوب (237 مل) من الماء المقطر إلى وعاء نظيف. إذا كنت تستخدم ماء الصنبور، اغليه أولاً لتعقيمه واتركه ليبرد حتى يصبح فاترًا/درجة حرارة الغرفة.

أضف ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) من الملح إلى الماء.

أضف ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) من صودا الخبز أو البيكربوناتو.

*يمكنك تخزين المحلول الملحي المصنوع منزليًا في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 أيام.

كيف يجب أن أجهز طفلي لتنظيف أنفه

بالنسبة للأطفال، غالبًا ما يكون من المفيد البدء برذاذ الأنف لجعلهم يعتادون على الشعور بالبلل داخل الأنف (رذاذ الملح هو ببساطة رذاذ يرطب داخل الأنف.

بمجرد أن يعتاد طفلك على رذاذ المحلول الملحي، انتقل بعد ذلك إلى غسولات الأنف الكاملة بمحلول ملحي.



قد يسبب غسول المحلول الملحي شعورًا بالحرقان في المرات القليلة الأولى التي تستخدمه فيها. يعتاد معظم الأطفال على الغسول بعد عدة مرات.

كيف يتم ذلك؟

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 30 ثانية على الأقل، أو استخدم مطهر اليدين الكحولي.

املأ حقنة طبية كبيرة أو زجاجة ضغط أو وعاء تنظيف الأنف بالمحلول الملحي.

ادخل وعاء التنظيف في فتحة أنف طفلك واضغط برفق (لا تسد فتحة أنف أخرى).

وجه تيار المحلول الملحي نحو مؤخرة رأس طفلك، وليس نحو الأعلى.

يجب أن يمر المحلول الملحي عبر الأنف ويخرج من الفم أو الجانب الآخر من الأنف.

نظف أنف طفلك برفق بعد غسول المحلول الملحي.

نظف المحقنة أو الزجاجة بعد كل استخدام.

