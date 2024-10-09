نقص فيتامين ب 12 قد يكون علامة على هذا المرض

كتبت فاطمة خليل

قد تؤثر بعض أنواع السرطان على امتصاص فيتامين ب12، لكن النقص في حد ذاته ليس مؤشرًا واضحًا للإصابة بالسرطان، بحسب موقع تايمز ناو.

قال الدكتور ديباك جها، رئيس قسم جراحة الثدي وكبير استشاريي جراحة الأورام في مستشفيات أرتميس بالهند، إنه على الرغم من عدم وجود ارتباط مباشر بين نقص فيتامين ب12 والسرطان، إلا أن بعض أنواع السرطان، وخاصة تلك التي تصيب الجهاز الهضمي، يمكن أن تضعف امتصاص العناصر الغذائية، ويشمل ذلك فيتامين ب12.وأوضح أن السرطان يمكن أن يزيد من متطلبات الجسم الأيضية، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالات النقص الموجودة.

وقد اقترحت بعض الدراسات وجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين ب12 وزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

على سبيل المثال، يشير الدكتور جها إلى أن انخفاض مستوى فيتامين ب12 مرتبط بمستويات مرتفعة من الهوموسيستين، وهو حمض أميني يُعتقد أنه عامل خطر للإصابة ببعض أنواع السرطان. ومع ذلك، يقول إن هذه الدراسات ليست قاطعة ولا ينبغي تفسيرها على أنها ارتباط نهائي بين نقص فيتامين ب12 وتطور السرطان.

وبالتالي، في حين أن نقص فيتامين ب12 في حد ذاته ليس مؤشرًا مباشرًا للسرطان، ينصح الدكتور جها بأنه يمكن أن يرتبط بحالات قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان أو تحدث في سياق الأورام الخبيثة الموجودة.

لذلك، إذا كان شخص ما يعاني من أعراض نقص فيتامين ب12، فمن المهم طلب المشورة الطبية للتشخيص والعلاج المناسبين، وخاصة إذا كانت هناك علامات أخرى مثيرة للقلق.

من ناحية أخرى، قال الدكتور روشان ديكشيت، استشاري أول في أمراض الدم وزراعة نخاع العظم في أكاش هيلث كير يالهند "لا، نقص فيتامين ب12 ليس علامة على الإصابة بالسرطان". ووفقًا للدكتور ديكشيت، في حين أن نقص فيتامين ب12 يمكن أن يسبب فقر الدم وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء وانخفاض عدد الصفائح الدموية، فإنه لا يساهم بشكل مباشر في تطور السرطان.

وأوضح الدكتور ديكشيت أنه على الرغم من أن النقص قد يؤدي إلى بعض المشكلات المتعلقة بالدم، مثل فقر الدم، إلا أنه لا ينبغي اعتباره مقدمة أو مؤشرًا للإصابة بالسرطان. رسالته واضحة - نقص فيتامين ب12 وحده ليس سببًا للقلق من حيث خطر الإصابة بالسرطان.



في حين يدرك خبراء مثل الدكتور جها أن بعض أنواع السرطان قد تؤثر على امتصاص فيتامين ب12، فإن النقص في حد ذاته ليس مؤشرًا واضحًا للإصابة بالسرطان.