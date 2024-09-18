3 أنواع بروتين بسيطة تساعدك فى التخلص من الوزن الزائد

كتب حسام الشقويرى

تناول كمية كافية من البروتين يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن حيث يساعدك تناوله على الشعور بالشبع لفترة أطول والحفاظ على كتلة العضلات أثناء التخلص من الدهون وفقا لما نشره موقع health.

هناك إرشادات عامة يمكنك اتباعها لضمان تناول كمية كافية من البروتين لصحتك

وفقًا للمعدل اليومي الموصى به، يحتاج الشخص الذي يزن 150 رطلاً إلى تناول 54 جرامًا من البروتين يوميًا. إليك ما تحتاج إلى تناوله لاستهلاك 54 جرامًا من البروتين يوميًا:

كمية البروتين اللازمة لبعض الأطعمة

علبة زبادي يوناني في وجبة الإفطار بما يعادل (20 جرامًا من البروتين)

علبة تونة في الغداء (25 جرامًا من البروتين)

¾ كوب من العدس المطبوخ في وجبة العشاء (11.5 جرام من البروتين)