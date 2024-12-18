اتمشى وانت بتتكلم.. 5 طرق فعالة سهلة للنشاط البدنى والرشاقة

كتبت مروة هريدى

هل أنت مشغول للغاية بحيث لا يمكنك ممارسة التمارين الرياضية في روتينك اليومي؟ جرب هذه الاستراتيجيات السهلة للحصول على مزيد من الحركة في حياتك اليومية عندما يكون من الصعب عليك ممارسة التمارين الرياضية بشكل كامل، كل ما هو مطلوب هو إيجاد 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، أو ما يزيد قليلاً عن 20 دقيقة في اليوم، لممارسة النشاط البدني، وهناك العديد من الطرق البسيطة والمجانية لإنجاز ذلك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

5 طرق فعالة لممارسة النشاط البدنى باستمرار وتحريك جسمك دون تكلفة:



خذ أعمال التنظيف على محمل الجد

لا يعمل المنزل النظيف على تنشيط عقلك فحسب، بل إنه يحافظ على لياقتك أيضًا، حاول آخذ أعمال المنزل على محمل الجد من خلال القيام بها وكأنها مجالًا لممارسة النشاط البدنى وتحريك جسمك.

الجرى

حاول ممارسة الجري كل يوم أو الركض البسيط، في النهاية، فهذا النشاط البسيط لن يكلفك شيئًا ولن تضطر لدفع نفقات متعلقة بصالة الألعاب الرياضة، حيث يمكنك الركض أو الجرى فى أى مكان ويُفضل فى الهواء الطلق، إن المشاركة المنتظمة في النشاط البدني ووضع الخطط له يساهم في استدامته.

التحدث أثناء المشي

تخلى عن عادة الجلوس المستمر حتى لو كنت تجرى مكالمة من هاتفك احرص على الحديث حتى لو بالتليفون أثناء المشى، واجعل التحدث مع المشى عادة، ويمكن أيضًا الخروج للمشي مع زملائك في العمل.

جرب روتينًا مدته 10 دقائق

يمكنك تعزيز معدل ضربات قلبك وقوة عقلك من خلال تمرين سريع في المنزل، ولست بحاجة بالضرورة إلى تسميته تمرينًا، فقط اركض لفترة من الوقت، وقم بتدوير جسمك، وانحني، والمس الأرض، ويمكنك حتى تشغيل الموسيقى المفضلة لديك والرقص بأقصى قدر من القوة، لا يعرف الكثير من الناس هذا، لكن الرقص هو أحد أفضل تمارين HIIT يمكن أن يرفع هذا في الواقع معدل ضربات قلبك بسرعة ويساعدك على البقاء نشطًا .

اشرب كمية كبيرة من الماء

يحتفظ كل شخص يتمتع بلياقة بدنية جيدة بزجاجة ماء بالقرب منه ويحافظ على رطوبة جسمه طوال اليوم، ووفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 43% من البالغين يشربون أقل من أربعة أكواب من الماء يوميًا اعتبارًا من عام 2013، لذلك اجعل الماء مشروبك المفضل في 80% من الوقت على الأقل عندما تشعر بالعطش.