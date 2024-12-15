حلمها الوصول لجينيس..جده 59 عاما تقوم بنوع من الرياضة الشاقة

كتبت فاطمة ياسر

دونا جين وايلد، جدة كندية تبلغ من العمر 59 عامًا، فعلت شيئًا لا يمكن تصوره، قامت بأداء 1575 تمرين ضغط في 60 دقيقة لتحطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس، وحصلت على جائزة الإنجاز عن أداء أكبر عدد من تمارين الضغط في ساعة واحدة بـ(فئة الإناث)، ونشرت هذه القصة موقع indianexpress.

ومن المثير للاهتمام أن هذا هو لقبها الثاني بعد شهر مارس من هذا العام، عندما تمكنت من الحفاظ على وضعية اللوح البطني لمدة 4 ساعات و30 دقيقة و11 ثانية.

فيعد شرط تسجيل الرقم القياسي لموسوعة جينس، كان أن تتطلب كل تمرين ضغط ثني الكوع بزاوية 90 درجة في أسفل تمرين الضغط ومد الذراع بالكامل عند الدفع لأعلى، وأضاف الموقع أنها تجاوزت الرقم القياسي السابق لتمرين الضغط قبل 17 دقيقة من نهاية التمرين.

فأعتقد أنه إذا بقينا نشيطين ولدينا أهداف صحية وعافية، فيمكننا أن نتقدم في السن برشاقة وقوة، وفي حين أنك قد لا تكون تتطلع إلى تسجيل رقم قياسي ، دعنا نفك شفرة التحضير الذي يمكن أن يحدث وراء محاولات لا تصدق مثل هذه.

وحول ذلك قال الدكتور رافيكومار موكارثيهال، استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل في مستشفى SPARSH في الهند، طريق المشاة فإن بناء القوة والقدرة على التحمل لأداء 1575 تمرين ضغط في ساعة واحدة، كما أثبتت الجدة التي حطمت الرقم القياسي، يتطلب مزيجًا من اللياقة البدنية والانضباط والنهج المنظم.

شارك الدكتور موكارثيال، بعض الأمور التي قامت بها الجدة، ومنها:

- التدريب المستمر: يعد برنامج التدريب الصارم والمستمر أمرًا ضروريًا. ابدأ بعدد معقول من تمارين الضغط يوميًا وزد العدد تدريجيًا. قم بدمج مجموعات محددة الوقت لبناء القدرة على التحمل بمرور الوقت.

- التركيز على التقنية: يعد إتقان الشكل أمرًا ضروريًا لتجنب الإصابة وتعظيم الكفاءة. يضمن محاذاة الجسم المناسبة أن تكون كل تمرين ضغط فعالاً ويساهم في تحقيق هدفك.

- القوة واللياقة البدنية: أكمل تمرين الضغط بتمارين تعمل على بناء قوة الجزء العلوي من الجسم بشكل عام، مثل تمرينات البلانك، وتمارين الضغط على الصدر، وتمارين الغطس للعضلة ثلاثية الرؤوس. كما أن ثبات الجذع وقوة المعصم أمران مهمان أيضًا.

- بناء القدرة على التحمل: اللياقة القلبية الوعائية هي المفتاح للحفاظ على الطاقة لفترات طويلة. يقول الدكتور موكارثيهال: "قم بدمج التمارين الهوائية مثل الجري أو ركوب الدراجات لتحسين القدرة على التحمل".

- التغذية والتعافي: يدعم النظام الغذائي الغني بالبروتين إصلاح العضلات، في حين أن الترطيب الكافي والنوم ضروريان للتعافي.

- المرونة العقلية: يتطلب تحطيم الأرقام القياسية قوة عقلية. تساعد تقنيات التصور والتأمل والعقلية القوية في التغلب على التعب الجسدي.