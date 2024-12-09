نصائح لمريض السكر لممارسة الرياضة بشكل آمن

كتبت إيناس البنا

قد يواجه مريض السكر الكثير من التحديات في حياته بشأن ما يتناوله من مأكولات ومشروبات وحلويات، ولكن الأمر لا يقتصر على الأكل والشرب فقط، لكن قد يتجنب الكثير من المرضى ممارسة الرياضة خوفا من انخفاض سكر الدم والدخول في مشاكل صحية.

وعرض اليوم السابع قصة البطل محمود البالغ من العمر 29 عاما المصاب بمرض السكر من النوع الأول، وحصل على ذهبية البطولة العالمية ببطولة أحمد على مستر يونيفيرس 2024 وكارت الاحتراف من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية في فئة الفيزيك للرجال ليكون معتمد رسميا كبطل مصري محترف بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

من جانبه كشف الدكتور ممدوح الشربينى أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بجامعة القاهرة، أن مريض السكر يمكنه ممارسة الرياضة بشكل طبيعى، فالتمارين الرياضية المنتظمة لا تساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم فقط، وإنما تقوى القلب أيضًا، وتساعد في التحكم بالوزن، وذلك للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع.

وأضاف أستاذ الباطنة، أنه قبل البدء في أي نشاط بدني جديد، يجب التحدث مع الطبيب المعالج لوضع خطة شاملة للشخص حسب حالته المرضية وتحديد الحد الأمن من التمارين التي يمكن ممارستها مع اتباع نظام غذائى محكم لتجنب أي انخفاض أو ارتفاع قد يحدث فى نسب سكر الدم.

وأشار إلى أن أفضل أنواع الرياضة المناسبة هي المشى وتمارين القوة والسباحة وركوب الدراجات، حيث تقدم فوائد للقلب والأوعية الدموية، وتحسن الدورة الدموية، وتقلل من التوتر دون إجهاد الجسم بشكل مفرط، كما أن تدريب القوة باستخدام الأوزان الخفيفة مفيد أيضًا، حيث يساعد في بناء كتلة العضلات وتعزيز حساسية الأنسولين.

وشدد الطبيب على ضرورة قياس مستويات السكر في الدم قبل وبعد ممارسة الرياضة، حيث يمكن أن يؤدي ممارسة التمارين الرياضية إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، فقبل 30 دقيقة من ممارسة الرياضة يجب قياس مستوى السكر في الدم، فإذا كان مستوى السكر في الدم منخفضًا للغاية، فتناول وجبة خفيفة من الكربوهيدرات قبل البدء، ثم افحصه مرة أخرى بعد ذلك لمعرفة كيفية استجابة جسمك، كما أن شرب المياه قبل وأثناء وبعد نشاطك، يساعد على منع الجفاف، وحاول الاحتفاظ بزجاجة ماء معك أثناء التمرين، مع الانتباه إلى انتبه علامات انخفاض السكر مثل الدوخة أو ضيق التنفس أو التعب الشديد.

أيضا تناول وجبة خفيفة قبل النشاط البدنى أمر مهم ويجب أن تحتوى على الكربوهيدرات قبل بدء الطفل ممارسة أى نشاط رياضى، خاصة إذا كانت الرياضة تتطلب مجهودا بدنيا مثل مباراة كرة قدم.