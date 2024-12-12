دايت نجمات بوليوود.. 5 أنظمة غذائية لفقدان الوزن لعام 2024

كتبت فاطمة ياسر

يتبع المشاهير والممثلون والرياضيون بعض الأنظمة الغذائية المختلفة للتخلص من الوزن الزائد، فيرغب الناس دائمًا في معرفة الوسائل التي يتبعها نجومهم المفضلون للحفاظ على لياقتهم البدنية أو فقدان الوزن، وفي عام 2024، فقد العديد من المشاهير أوزانهم ولفتوا الأنظار بلياقتهم البدنية، ويقدم هذه الحميات التقرير المنشور عبر موقع thehealthsite.

-حمية التخلص من السموم

تنظيف السموم المتراكمة في الجسم لا يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض فحسب، بل يقلل من وزنك أيضًا، وكانت حمية التخلص من السموم شائعة جدًا في عام 2024. اتبعت نجمات مثل علياء بهات حمية التخلص من السموم بمساعدة شاي الأعشاب والعصير الأخضر والحساء.

-نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

يشمل هذا النوع من النظام الغذائي الهندي منخفض الكربوهيدرات البيض والجبن والبقول والخضراوات.

-كيتو دايت

نظام الكيتو المفضل لدى المشاهير وعشاق اللياقة البدنية هذا العام أيضًا، فيتم استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون ومنخفضة الكربوهيدرات مما يساعد في الحصول على الطاقة.

-النظام الغذائي النباتي

كانت الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية دائمًا في الاتجاه. في عام 2024، فلا يساعد هذا النوع من النظام الغذائي على إنقاص الوزن فحسب، بل يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

-الصيام المتقطع

اتبعت أيقونة اللياقة البدنية في بوليوود، ماليكا أرورا، نظام الصيام المتقطع في عام 2024 وكثيرًا ما تتحدث عنه، وفي الصيام المتقطع، ينصح الأشخاص بتناول الوجبة الثانية فقط بعد 16 ساعة من تناول الطعام مرة واحدة.