6 أطعمة شتوية هتساعدك فى رحلة إنقاص الوزن وتجنب الإفراط في الطعام

كتبت مروة هريدى

مع اقتراب فصل الشتاء رسميًا، وفى ظل تقلبات الطقس في الوقت الحالي، ينغمس الكثير من الناس في الإفراط في تناول الطعام ونمط الحياة المستقر، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن، وفي حين أن النضال من أجل إنقاص الوزن وسط الطقس البارد القارس وانخفاض النشاط البدني يزيد من خطر الإصابة بالعديد من اضطرابات نمط الحياة ويجعل إدارة الوزن أمرًا صعبًا، فإذا كنت أيضًا تتعامل مع زيادة الوزن المرتبطة بالشتاء، فإليك ستة أطعمة شائعة ستساعدك على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة عن طريق إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 6 أطعمة شتوية يمكن من خلالها الحفاظ على خطط إنقاص الوزن خلال هذا الموسم وتجنب أي زيادة محتملة:

القرنبيط

القرنبيط هو أحد أكثر الخضروات الشتوية المحبوبة، ولكن هل تعلم أن هذه الخضروات المحبوبة رائعة لإدارة الوزن؟ وذلك بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والعالي من الألياف، مما يعمل العجائب لفقدان الوزن، القرنبيط غني أيضًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يجعله خيارًا رائعًا لتعزيز الصحة العامة خلال الأشهر الباردة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي القرنبيط أيضًا على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم، كما أن محتواه العالي من الألياف يعزز الشعور بالشبع ويقلل من نوبات الجوع ويسيطر على الإفراط في تناول الطعام، ولعل أسهل طريقة لإدراج هذه الخضار في النظام الغذائي هو طهيه بالبخار مع خضروات أخرى، أو اضافته إلى الشوربة.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي من الأطعمة الشهية الأخرى التي تحظى بشعبية كبيرة في فصل الشتاء، فهي مليئة بالعناصر الغذائية التي تعزز معدل الأيض وتساعد في إنقاص الوزن، وتعد البطاطا الحلوة مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين C، والتي يمكن أن تعزز مناعتك خلال فصل الشتاء، وتساعد الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة على استقرار مستويات السكر في الدم والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، علاوة على ذلك، فإن مؤشر نسبة السكر في الدم لديها أقل مقارنة بالبطاطس العادية، مما يعني أنها تسبب ارتفاعًا أبطأ وأكثر ثباتًا في مستويات السكر في الدم، مما يمنع انهيار الطاقة وتناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية.

الشوربة والمرق

تعتبر الشوربة والمرق أيضًا من الأطعمة المثالية لفقدان الوزن بشكل أسرع في فصل الشتاء، وذلك بسبب محتواهما المنخفض من السعرات الحرارية، علاوة على ذلك، فإن تناول الشوربة والمرق كوجبات رئيسية يمكن أن يساعد في موازنة السعرات الحرارية والمساعدة في فقدان الوزن بشكل أفضل، إن اختيار مرق الخضار أو الدجاج تعتبر طريقة ممتازة لإضافة مجموعة متنوعة من الخضار إلى النظام الغذائي، وفي الواقع، إنها منخفضة السعرات الحرارية ويمكن تناولها كوجبة خفيفة أو وجبة أساسية، مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

الحمضيات

تحتوي الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد هذه الفاكهة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك ودعم حرق الدهون بسبب محتواها العالي من الماء والألياف، ويرتبط الجريب فروت على وجه الخصوص بفقدان الوزن بشكل أسرع لأنه يساعد في تنظيم مستويات الأنسولين، وهو هرمون يشارك في تخزين الدهون، والحمضيات أيضًا منخفضة السعرات الحرارية والسكر، مما يجعلها خيارًا رائعًا لإرضاء رغبتك في تناول الحلويات دون إفساد خطط نظامك الغذائي لإنقاص الوزن، ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة الرقمية للمكتبة الهندية للطب، وجد أن الجريب فروت له تأثيرات في تقليل الوزن ويساعد أيضًا في إدارة الأنسولين بشكل أفضل.

الخضروات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والخردل من العناصر الغذائية الأساسية في الأنظمة الغذائية الشتوية، وهذه الخضروات المليئة بالعناصر الغذائية منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، وتحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تساعد في إزالة السموم وحرق الدهون بشكل فعال، كما تساعد الألياف الموجودة في الخضروات الورقية أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يمنع ارتفاعها الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، ويمكن أن يؤدي إضافة حفنة من الخضروات إلى الشوربة أو السلطات إلى تحسين جهودك في إنقاص الوزن بشكل كبير.

المكسرات والبذور

لا يمكن إنكار أن المكسرات والبذور هي واحدة من أكثر الوجبات الخفيفة المحبوبة في الشتاء، ولكن هل تعلم أن استبدال الأطعمة الزيتية والحارة بالمكسرات والبذور كوجبات خفيفة يمكن أن يساعد في إدارة الوزن بشكل أفضل، وذلك لأنها كثيفة السعرات الحرارية ومليئة بالدهون الصحية والبروتين والألياف التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عند تناولها باعتدال، إنها تعزز الشعور بالشبع، مما قد يمنع الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الصحية.