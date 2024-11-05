ظهور مميز لـ"ميلانيا" زوجة دونالد ترامب أثناء الإدلاء بصوتها.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

ظهرت ميلانيا ترامب زوجة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، أثناء الإدلاء بصوتيهما في الاقتراع الرئاسي الذي انطلاق صباح اليوم الثلاثاء.



وفي أول نوفمبر سأل مذيع محطة تلفزيون فوكس نيوز، لورنس جونز، السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، عن سبب تأخر انضمامها إلى الحملة الانتخابية لزوجها دونالد ترامب، بعد أن كانت غائبة تماماً عن مكانها إلى جانبه خلال الأشهر الماضية.

وقال جونز، المذيع المشارك في برنامج "فوكس والأصدقاء" لميلانيا: ظهرت على المسرح يوم الأحد الماضي، وفاجأتِ الرئيس السابق ترامب، كما فاجأتِ الجمهور برمته، لماذا أصبحنا نراك أكثر في الفترة الأخيرة من الحملة الانتخابية؟.

لكن السيدة الأولى السابقة، لم تقدم جواباً واضحاً على السؤال، قائلة في ردها على المذيع "لقد كان مكاناً لا يصدق (في إشارة إلى مدينة نيويورك)، أنا أحب هذه المدينة، وأعتقد أن الناس هناك أرادوا الاستماع لي في ذلك اليوم".

وأضافت: "أحب (ماديسون سكوير غاردن)، ولدينا الدعم هناك، لكن أريد أن أدعم زوجي أيضاً، لذلك كنت في نيويورك من أجله، ومن أجل الجميع".

وأدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بصوته في الانتخابات الرئاسية بمركز اقتراع في بالم بيتش بولاية فلوريدا برفقة زوجته ميلانيا.

وبعد التصويت، قال ترامب: "نتصدر الانتخابات.. سمعنا أن نتائجنا جيدة جداً في كل الولايات"، لكنه أضاف: "يبدو أن الديمقراطيين شاركوا أيضاً بقوة، ولذلك سننتظر".

واعتبر ترامب أن حملته الانتخابية كانت "الأفضل على الإطلاق"، مضيفاً: "صرفنا الكثير من الأموال على هذه الانتخابات، ولا أتوقع خسارتي".

ولمّح ترامب إلى إمكانية "عدم صدور نتائج الانتخابات بسرعة"، مضيفاً: "سمعنا عن إمكانية تأخر صدور النتائج في بعض الولايات.. صدور النتائج في بعض الولايات قد يمتد لأيام".

وحقق التصويت المبكر رواجا كبير فى انتخابات أمريكا 2024، حيث قالت صحيفة واشنطن بوست، إن نسبة المشاركة فى التصويت المبكر فى الانتخابات الحالية مرتفعة وبلغت نحو 44% من عدد الناخبين الذين شاركوا فى انتخابات 2020.



ترامب وميلانيا