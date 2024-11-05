ترامب يدلي بصوته في ولاية فلوريدا.. ويؤكد: واثق من الفوز

كتب عبد الوهاب الجندى

أدلى المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، وزوجته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بولاية فلوريدا، وأكد قائلا: "حملتنا كانت ناجحة وواثق من الفوز".

وقال ترامب: "تقدمنا تقدما كبيرا وهذا ما يبدو من المشاركة الواسعة للجمهوريين في التصويت".

واستبعد المرشح الجمهوري، حصول التعادل مؤكدا أنه يتوقع النتائج ان تصدر خلال ساعتين أو ثلاثة من انتهاء التصويت.

وقال وهو يقف بجانب زوجته ميلانيا ترامب: "لقد خضت حملة رائعة. أعتقد أنها كانت ربما الأفضل بين الحملات الثلاث. لقد حققنا نتائج رائعة في الحملة الأولى. لقد حققنا نتائج أفضل بكثير في الحملة الثانية ولكن حدث شيء ما. أود أن أقول إن هذه هي أفضل حملة خضناها على الإطلاق".

وحقق التصويت المبكر رواجا كبير فى انتخابات أمريكا 2024، حيث قالت صحيفة واشنطن بوست، إن نسبة المشاركة فى التصويت المبكر فى الانتخابات الحالية مرتفعة وبلغت نحو 44% من عدد الناخبين الذين شاركوا فى انتخابات 2020.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمريكيين لا ينتظرون يوم الانتخاب، المقرر الثلاثاء المقبل، للتصويت. فقد أدلى أكثر من 69 مليون شخص بالفعل بأصواتهم حتى يوم الجمعة، بما يعادل 44% من إجمالى عدد من صوتوا فى انتخابات الرئاسة السابقة قبل أربع سنوات.

ويمثل ترشح دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الأمريكية، حيث يواجه لائحة اتهامات كبرى، بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

ويواجه المرشح الجمهوري دونالد ترمب اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث تم اتهامه بالابتزاز، وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وتنبع هذه القضية، المعلقة لحين بت محكمة الاستئناف بالولاية فى دور المدعي العام، من مكالمة هاتفية في 2 يناير 2021، حثّ فيها ترامب كبير مسئولي الانتخابات في جورجيا، براد رافينسبيرجر، على إيجاد ما يكفي من الأصوات للتعتيم على خسارته الضيقة في الولاية، ورفض رافينسبيرجر القيام بذلك.

وفي إبريل الماضي، بدأت في نيويورك أول محاكمة جنائية بحق ترامب، وبعد جلسات استمرت قرابة شهر، أدين بتهمة دفع أموال بطريقة سرية لنجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016.