ترامب سيدلى بصوته فى فلوريدا ويتابع الانتخابات من مارالاجو

كتبت ريم عبد الحميد

من المتوقع أن يصوت الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بصوته فى الانتخابات فى بالم بيتش بولاية فلوريدا قبل أن يعود إلى مقر إقامته فى مارلاجو حيث سيستضيف احتفالية لحملته لاحقا لمتابعة الانتخابات.

ويمثل ترشح دونالد ترامب حالة استثنائية فى تاريخ الانتخابات الأمريكية، حيث يواجه لائحة اتهامات كبرى، بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكى جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم فى انتخابات نزيهة.

ويواجه المرشح الجمهورى دونالد ترمب اتهامات مماثلة فى مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث تم اتهامه بالابتزاز، وهو الاتهام الذى يتم استخدامه لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وتنبع هذه القضية، المعلقة لحين بت محكمة الاستئناف بالولاية فى دور المدعى العام، من مكالمة هاتفية فى 2 يناير 2021، حثّ فيها ترامب كبير مسئولى الانتخابات فى جورجيا، براد رافينسبيرجر، على إيجاد ما يكفى من الأصوات للتعتيم على خسارته الضيقة فى الولاية، ورفض رافينسبيرجر القيام بذلك.





وفى إبريل الماضى، بدأت فى نيويورك أول محاكمة جنائية بحق ترامب، وبعد جلسات استمرت قرابة شهر، أدين بتهمة دفع أموال بطريقة سرية لنجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016.