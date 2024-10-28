ظهور نادر لميلانيا ترامب بفعالية انتخابية لزوجها فى ماديسون سكوير.. فيديو

كتبت : نهال أبو السعود

صعدت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب على المسرح في ماديسون سكوير جاردن الساحة الاشهر في العالم ليلة أمس الأحد، في ظهور نادر على طريق حملة زوجها دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية.

رحبت ميلانيا، بالحشد في "مسقط رأس" دونالد، واحتفلت بكل إنجازات المدينة قبل تقديم الرئيس السابق إلى المسرح، وقالت: "مسقط رأسنا، حيث تخلق الرموز المعمارية للقوة والشجاعة والوحدة، لوحة لعاصمة الصناعة بلا منازع في العالم .. حيث يجتمع عمالقة التمويل والأزياء والترفيه بين مجموعة مبدعة من التصميمات والهياكل والإنجازات الفنية المتفوقة".

أشارت نيويورك بوست، إلى أنه لم يتم إدراج السيدة الأولى السابقة بين المتحدثين المتوقعين الذين أعلنت عنهم حملة ترامب، لكنها قدمت زوجها في حدث ماديسون سكوير جاردن. وتحدثت لمدة أقل من 5 دقائق، قائلة إن البلاد تتعامل مع انحدار في جودة الحياة، وقالت: "دعونا ننطلق معًا برؤية مشتركة تبني على العظمة الأمريكية. دعونا نغتنم هذه اللحظة وننشئ دولة للغد المستقبل الذي نستحقه".

ثم وقفت على المسرح واحتضنت الرئيس السابق ترامب عندما وصل لإلقاء خطابه، وقالت: "مدينة نيويورك وأمريكا بحاجة إلى استعادة سحرهما.. زوجي هنا سيكزن القائد الأعلى القادم الذي سيعيد العظمة، وقال ترامب: "يسعدنا أن تنضم إلينا زوجتي الجميلة.. إنه كتاب رائع" حيث هنأها على روايتها الأكثر مبيعًا.

لم تحضر ميلانيا ترامب أي أحداث حملة عامة مع زوجها. كان حدث ماديسون سكوير جاردن هو أول تجمع جماهيري تظهر فيه خلال هذه الدورة، وحضرت المؤتمر الوطني الجمهوري في يوليو، رغم أنها لم تتحدث.

وهاجم الديمقراطيون الرئيس السابق بشأن قضية الإجهاض، وألقوا باللوم عليه وعلى تعيينه لثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا في نهاية قضية رو ضد وايد. وقال ترامب إنه أخبر زوجته أنها يجب أن تتبع قلبها عندما تكتب عن هذا الموضوع في مذكراتها التي اثارت جدلا قبل صدورها حيث تبنت ميلانيا ترامب موقفا معاكسا لترامب والجمهوريين.