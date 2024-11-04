اشرب ميه وزنك يقل وتتخلص من السمنة.. اعرف الأسباب

كتبت مروة هريدى

إن إنقاص الوزن قد يكون مهمة صعبة، فاتباع نظام غذائي صارم، والتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يوميًا، وممارسة التمارين الرياضية المكثفة، وتجاوز الحدود كل يوم ليس بالأمر السهل بالتأكيد، فالاتساق والتفاني ضروريان لفقدان الوزن، وفى هذا الشأن، يلعب الماء دورًا حاسمًا في إدارة الوزن أيضًا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

إليك 5 أسباب تجعل الماء يساعدك على إنقاص الوزن:



يُعزز عملية التمثيل الغذائي



يمكن أن يساعدك شرب الماء على إنقاص الوزن عن طريق زيادة عملية التمثيل الغذائي لديك، ويعمل الماء البارد على تعزيز معدل التمثيل الغذائي حيث يستخدم جسمك الطاقة لتسخين الماء إلى درجة حرارة الجسم الطبيعية، وقد وجدت دراسة في مجلة أكاديمية وعلم التغذية أن الترطيب الكافي يزيد من التمثيل الغذائي .

منخفض السعرات الحرارية



يساعد الماء على إنقاص الوزن عن طريق استبداله بمشروبات الطاقة السكرية مما يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية، وقد وجدت دراسة في المجلة الدولية للسمنة أن شرب 500 مل من الماء قبل الوجبات يقلل من السعرات الحرارية .

انخفاض الشهية



شرب الماء يجعلك تشعر بالشبع، مما يقلل من تناول الطعام، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على فقدان الوزن، ووجدت دراسة في مجلة أكاديمية وعلم التغذية أن شرب الماء قبل الوجبات يقلل من تناول الطعام ويحسن إدارة الوزن.

يساعد على حرق الدهون



يساعد شرب كمية كافية من الماء على حرق الدهون، مما يساعد على إنقاص الوزن، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي أن شرب الماء يساعد على حرق الدهون.

يسهل حركة الأمعاء



يساعد الماء على تحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء، مما يدعم صحة الأمعاء وفقدان الوزن، ووجدت دراسة في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن تناول الماء يحسن حركة الأمعاء.