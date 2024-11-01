خسارة 10 كيلو في شهر واحد.. اعرف الآثار الجانبية الخطيرة لإنقاص الوزن السريع

كتبت إيناس البنا

قد تكون فكرة فقدان 10 كيلوجرامات في شهر واحد مغرية للغاية، ولكن الحلول السريعة غالبًا ما تكون مصحوبة بمخاطر جسيمة، نعم قد يساعدك فقدان الوزن بشكل جذري وسريع على فقدان الوزن بسرعة، ولكنه أيضًا يدعو إلى الكثير من المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تهدد الحياة.

فيما يلى حسب موقع "healthsite"، نلقي نظرة على بعض هذه الآثار الجانبية ونفهم كيف يمكنك التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وفي الوقت نفسه، البقاء بصحة جيدة.

الآثار الجانبية لفقدان 10 كجم في شهر واحد

هل تخطط لاتباع نظام غذائي سريع لإنقاص الوزن، قبل التفكير به يجب أن تتعرف على هذه الآثار الجانبية التي قد تصيب جسمك عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن بسرعة خلال شهر.

نقص العناصر الغذائية

من أكثر الآثار المقلقة لفقدان الوزن بسرعة كبيرة هو خطر نقص التغذية، فعندما يقلل الناس بشكل كبير من تناول السعرات الحرارية، فإنهم غالبًا ما يفوتون الحصول على العناصر الغذائية الحيوية الضرورية لرفاهية الجسم.

قد تكون الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والحديد وفيتامينات أ، د، هـ غير كافية في نظام غذائي مقيد، يمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل مثل فقر الدم وضعف العظام وضعف الجهاز المناعي، لذلك، إذا كنت مهتمًا بفقدان الوزن، فمن المهم القيام بذلك باتباع نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة لتلبية احتياجاتك الغذائية.

مشاكل الصحة العقلية

يمكن أن تكون التأثيرات على الصحة العقلية لفقدان الوزن السريع خطيرة مثل العواقب الجسدية، قد يجد الأشخاص الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن بسرعة أنفسهم يواجهون قلقًا أو اكتئابًا متزايدًا ، ويصارعون صعوبة الحفاظ على وزنهم الجديد.

يمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن السعي لتحقيق نتائج سريعة إلى تعزيز السلوكيات الوسواسية حول الطعام والتمارين الرياضية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي، علاوة على ذلك، فإن التقلبات العاطفية التي تأتي مع تقلب الوزن يمكن أن تؤثر سلبًا على صورة الجسم واحترام الذات، من الضروري التركيز على الصحة العقلية بقدر التركيز على الصحة البدنية أثناء أي عملية إنقاص وزن.

فقدان العضلات بشكل كبير

هناك مشكلة أخرى رئيسية مرتبطة بفقدان الوزن السريع، وهي احتمالية فقدان العضلات، فعندما يُحرم الجسم من السعرات الحرارية، فإنه يميل إلى تكسير أنسجة العضلات للحصول على الطاقة إلى جانب حرق الدهون، وقد يؤدي فقدان العضلات إلى انخفاض القوة والقدرة على التحمل، مما يجعل الأنشطة اليومية أكثر صعوبة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قلة العضلات قد تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يعقد أي محاولات طويلة الأمد للحفاظ على فقدان الوزن، للحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن، من المهم تضمين تدريب القوة في روتينك والتأكد من أنك تستهلك ما يكفي من البروتين.

حصوات المرارة

تعتبر حصوات المرارة من الآثار الجانبية الخطيرة الأخرى لفقدان الوزن الشديد، فقدان الوزن بسرعة كبيرة يمكن أن يدفع الكبد إلى إفراز المزيد من الكوليسترول في الصفراء، مما قد يؤدي إلى تكوين حصوات المرارة، يمكن أن تسبب هذه الرواسب المؤلمة إزعاجًا كبيرًا في البطن وقد تتطلب إجراء عملية جراحية.

للمساعدة في تقليل هذا الخطر، يُنصح بمحاولة اتباع نهج أكثر تدريجيًا لفقدان الوزن، مما يسمح لجسمك بالتكيف بشكل طبيعي دون تشجيع تطور حصوات المرارة. يمكن أن يلعب الحفاظ على رطوبة الجسم والحفاظ على نظام غذائي متوازن دورًا أيضًا في تقليل هذا الخطر.