لو بتعمل ريجيم.. اعرف كيف تساعدك بذور الشيا فى رحلة إنقاص الوزن

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد، وتقوم باتباع نظام غذائي صحي، فيمكنك إضافة بذور الشيا إلى نظامك اليومي، للحصول على فوائدها الغذائية، وأيضًا التخلص من الوزن الزائد.

ووفقًا لموقع healthshots، فإن بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان وتطور مادة تشبه الهلام في الجهاز الهضمي، ما يساعد في تعزيز الشعور بالشبع وخفض السعرات الحرارية الإجمالية، وأيضًا، تحتوي هذه البذور الصحية على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية، والتي قد تساعدك على الشعور بالشبع ، فقد يؤدي دمجها في نظامك الغذائي إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي، وإدارة مستويات السكر في الدم.

كيف تساعد بذور الشيا في خسارة الوزن؟

يمكن أن تلعب بذور الشيا دورًا مهمًا في إنقاص الوزن، حيث كشفت دراسة نُشرت في مجلة Nutricion Hospitalaria عن أن الاستهلاك المنتظم لبذور الشيا لمدة 12 أسبوعًا يساعد في إنقاص الوزن.

وهناك العديد من الأسباب الأخرى، ومنها

- غنية بالألياف

إنها مليئة بالألياف القابلة للذوبان، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients . إنها تشكل مادة تشبه الهلام في الجهاز الهضمي. يعمل هذا الهلام على إبطاء عملية الهضم، مما يعزز الشعور بالشبع ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة. هذا يعني أنك أقل عرضة لتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات والإفراط في تناول الطعام.

- تعزز عملية التمثيل الغذائي

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Food Science and Nutrition ، يمكن أن تعمل الألياف والبروتينات على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك . قد يزيد محتوى الألياف والبروتين من إنفاق جسمك للطاقة، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية طوال اليوم.

- تنظم سكر الدم

من خلال تثبيت مستويات السكر في الدم ، قد تمنع هذه البذور انخفاض الطاقة وتقلبات المزاج، فيمكن أن يساعد هذا في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية وتسهيل الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

- يوفر الترطيب

تتمتع هذه الفاكهة بقدرة عالية على الاحتفاظ بالماء، وعند تناولها مع الماء، يمكنها مساعدتك على البقاء رطبًا، وهو أمر ضروري للصحة العامة وإدارة الوزن.

- يحسن صحة الأمعاء

إنها مصدر رائع للألياف الحيوية، التي تغذي البكتيريا المفيدة في أمعائك. يرتبط ميكروبيوم الأمعاء الصحي بتحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية وإدارة الوزن بشكل عام.

كيفية تناول بذور الشيا لإنقاص الوزن؟

هناك العديد من الطرق اللذيذة والسهلة لدمج هذه البذور في روتينك اليومي للتخلص من الوزن الزائد -

- ابدأ يومك بعصير، و امزج بذور الشيا مع الفواكه والخضروات المفضلة لديك وقاعدة سائلة مثل حليب اللوز أو ماء جوز الهند للحصول على وجبة إفطار مغذية ومشبعة.

- رش هذه البذور على الزبادي أو دقيق الشوفان: أضف جرعة من الألياف والبروتين إلى وجبتك الصباحية عن طريق تغطية الزبادي أو دقيق الشوفان ببذور الشيا.

- اصنع بودنغ بذور الشيا: امزج بذور الشيا مع الحليب أو الحليب النباتي، واتركها لبضع دقائق حتى تتماسك. أضف الإضافات المفضلة لديك مثل الفاكهة أو المكسرات أو العسل.

-استخدم هذه البذور كبديل للبيض: يمكن استخدام هذه البذور كبديل للبيض في وصفات الخبز.

- أضفها إلى المخبوزات: قم بدمج بذور الشيا في المخبوزات المفضلة لديك مثل الكعك والخبز والكعك للحصول على ترقية غذائية.

- اصنعي ماءً منقوعًا ببذور الشيا: أضيفي بذور الشيا إلى الماء للحصول على مشروب منعش ومرطب.