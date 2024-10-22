لو بتعمل دايت.. اعرف البدائل الصحية لـ وهم "يوم الفرى"

كتبت مروة هريدى

عند اتباع نظام غذائي "دايت" لإنقاص وزنك، تنتظر قدوم يوم "الغش" أو يوم الفرى، وهو اليوم الذى يكون مسموحا لك بتناول ما تشاء من الأطعمة المفضلة لديك دون قيود، فهو بمثابة استراحة مؤقتة من نظامك الغذائي الصارم لفقدان الوزن، فلا توجد قواعد ليوم الغش، حيث يعتمد المفهوم على فكرة أنه يمكن للشخص بيوم الفرى هذا مرة واحدة في الأسبوع، بشرط أن يلتزم بنظامه الغذائي بقية الأسبوع، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

ويُعتقد أيضًا أن أيام الفرى يمكن أن تساعد في التغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومنع الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية والتي تسبب زيادة الوزن خلال باقى أيام الأسبوع، ولكن هل هذا صحيح حقًا؟ هل أيام الفرى مفيدة عند اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن؟ أم أنها قد تأتي بنتائج عكسية وتؤدي إلى عواقب سلبية.



يعتقد خبراء التغذية، أنه لا يوجد شيء اسمه يوم غش أو فرى، وبدلاً من ذلك، يقترحون التركيز على تناول الطعام الواعي يوميًا، والذي يتضمن زيادة وعيك بالطعام وممارسة التحكم في حصص الوجبات التي تتناولها، حيث يسمح لك الطعام الواعي بتناول وجباتك فى حدود دون حرمان، وبالتالي منع الإفراط في تناول الطعام، لذلك وفي حين قد تبدو أيام الغش خيارًا مغريًا، وقد تنجح مع البعض، يقترح خبراء التغذية تجنبها.

كيف يمكنك تناول الطعام بوعي؟



الخطوة الأولى هي إزالة الفوضى وتنظيم مخزن مطبخك، وتخزين الأطعمة الصحية فقط مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن استخدام أدوات المائدة الثقيلة يمكن أن يساعدك أيضًا على الشعور بالشبع بشكل أسرع لأنك تعتقد أن طبقك قد امتلئ ولست بحاجة لإضافة المزيد من الطعام، والأهم من ذلك كله ولخلق بيئة جيدة تساعدك على تناول الطعام بوعى فقط احرص على أن تأكل ببطء وتستمتع بمذاق طعامك وتأكد من مضغ طعامك جيدًا.

قد يكون تخصيص أيام للغش مفيدًا لبعض الأشخاص، ولكن ليس للجميع، فإذا كنت تكافح من أجل إنقاص وزنك، فكر في ممارسة الأكل بوعي بدلاً من ذلك.