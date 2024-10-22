لمرضى السكري.. كيف يساعد شرب الشاى على ضبط نسبة السكر وإنقاص الوزن؟

كتبت فاطمة خليل

كشف أخصائيو التغذية عن مشروب يساعد على إنقاص الوزن بطريقة طبيعية كما أنه يخفض نسبة السكر في الدم وكذلك يعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وفقدان بعض الوزن، وأوضح الباحثون إن الشاي الأخضر أو الأسود هو الحل الأمثل لك، يحفز كلا النوعين من الشاي جسمك على إنتاج الهرمون الموجود في أدوية إنقاص الوزن وتقليل مستويات السكر في الدم، بحسب موقع تايمز ناو.

وأوضح الخبراء أن شرب الشاى عند اقرانه بنظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، مضيفا أن البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر أو الأسود على تحفيز خلايا L لإنتاج المزيد من GLP1.

وهرمون GLP1 هو الهرمون الموجود في أدوية التخسيس، كما أنه يجعل GLP1 الذي ينتجه جسمك يدوم لفترة أطول، لذلك تحصل على المزيد من GLP1 لفترة أطول.

وأوضح أن شرب كوبين إلى خمسة أكواب يوميًا هو المثالي بشرط الابتعاد قدر الامكان عن وقت النوم.

يلعب هذا الهرمون المعروف أيضًا باسم ببتيد الجلوكاجون-1 دورًا مهمًا في التحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق جعل الجسم يفرز المزيد من الأنسولين، وإبطاء عملية الهضم وتقليل إنتاج السكر في الكبد.

فوائد صحية أخرى للشاي

يحتوي الشاي على الكاتيكين والفلافونويد وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يرتبط الاستهلاك المنتظم للشاي، وخاصة الشاي الأخضر والأسود، بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن أن تساعد البوليفينول الموجودة في الشاي في خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول وتحسين وظائف القلب بشكل عام.

يحتوي الشاي على كميات معتدلة من الكافيين والتي يمكن أن تحسن التركيز والوضوح العقلي دون التسبب في العصبية المرتبطة غالبًا بالقهوة. كما يساعد إل-ثيانين الموجود في الشاي على الحفاظ على هدوئك وتركيزك.

تشير الأبحاث إلى أن شاربي الشاي بانتظام قد يكون لديهم خطر أقل للإصابة بالسكتة الدماغية. ويرجع ذلك إلى قدرة الشاي على تحسين الدورة الدموية وتقليل تكوين الجلطات.

يمكن أن تساعد بعض أنواع الشاي مثل الشاي العشبي والشاي الأخضر في نمو البكتيريا المعوية الجيدة، وبالتالي تحسين الهضم وصحة الأمعاء بشكل عام.

على الرغم من محتواه من الكافيين، فإن الشاي مرطب ويمكن أن يساعد في تحسين تناول السوائل اليومي.

