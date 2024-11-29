أخبار × 24 ساعة.. وزير المالية: مناقشات بناءة بشأن المراجعة الرابعة مع صندوق النقد

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الخارجية يجرى اتصالاً مع المفوض الأوروبى الجديد للصحة

وزير المالية: مناقشات بناءة بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد

وزارة التعليم تعلن ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل وزير العدل القطرى

وزارة الأوقاف تعلن أسماء 1000 ناجح فى مسابقة عمال المساجد لعام 2023

وزيرة التنمية المحلية تتسلم جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ

وزارة التضامن تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادى الزمالك.. صور

وزير الثقافة: معرض "ومضات خزفية" يعكس التفاعل بين الخيال والطبيعة

وزير التعليم يبحث مع المستشار الثقافى لسفارة ألمانيا بالقاهرة تعزيز سبل التعاون

وزارة التعليم تحدد حالة يرسب فيها تلاميذ أولى وثانية ابتدائى.. اعرف التفاصيل

وزيرة التضامن تشهد حفل توزيع جائزة الدورة الثالثة للتميز الحكومى العربى 2024