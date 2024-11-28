وزير المالية: مناقشات بناءة بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد

كتب - أحمد يعقوب

قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن المناقشات الحالية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى تسير بشكل جيد وبناء حيث يتم حالياً إجراء المراجعة الدورية الرابعة لبرنامج التمويل الحالى بقيمة 8 مليارات جنيه.

وأضاف وزير المالية، خلال عشاء عمل نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA برئاسة المهندس خالد نصير، أنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالى ودفع جهود النمو والتنمية، وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

حضر اللقاء السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى، وحشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.