وزارة التعليم تحدد حالة يرسب فيها تلاميذ أولى وثانية ابتدائى.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى مدير مديرية التربية والتعليم موضحة أنه في ضوء خطة الوزارة لتحسين الأداء داخل مدارس التعليم العام (الحلقة الابتدائية ) على مستوى الجمهورية وحرصا على تنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري 136 لسنة 2024 المنظم لسير العملية التعليمية بالحلقة الابتدائية يتم التنبيه على مديري مدارس.

الحلقة الابتدائية بتنفيذ ما جاء بالمادة رقم 5 والتي تنص على : " يجب حضور التلميذ للصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% بالفصلين الدراسيين لأداء المهام المذكورة بالمادة الرابعة من القرار الوزارى المنظم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه في حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل إلى الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم باعداده المدرسة ، في نهاية العام الدراسي ويكون ذلك تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الادارة التعليمية والمديرية وعلى إدارة المدرسة الخطار ولى الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الاجتياز من عدمه " مع اتباع كافة الاجراءات الرسمية نحو ابلاغ أولياء امور الطلاب الذين لم يحققوا النسبة المقررة سالفة الذكر واخطارهم بالآتي: عدم تحقيق النسبة المقررة يتسبب في عدم اجتياز الطالب للعام الدراسي مما ينتج عنه ضرورة حضور البرنامج العلاجي خلال شهور يونيه ويوليو وأغسطس بالمدرسة وفى حالة عدم حضور البرنامج العلاجي لا ينقل الطالب إلى الصف الأعلى، مع اعتبار هذا الموضوع مهم وعاجل.