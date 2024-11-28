وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل وزير العدل القطرى

كتب نور على

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة قطر، وذلك على هامش زيارته للقاهرة.

ورحب المستشارمحمود فوزي، بالوزير إبراهيم بن علي المهندي خلال اللقاء، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وما تشهده من نقلة نوعية بفضل توجيهات القيادة السياسية في البلدين والتنسيق القائم بين كبار المسؤولين على كافة المستويات، مما يعكس الإرادة المشتركة لتعميق التعاون في جميع المجالات.

وأعرب المستشارمحمود فوزي عن تهنئته لدولة قطر بنجاح الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية الذي جرى في نوفمبر 2024، وما شهدته من مشاركة شعبية واسعة، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس التزام الشعب القطري بتعزيز مسيرة البناء والتطوير

وأكد فوزى أهمية تعزيز التعاون بين مصر وقطر في المجالات البرلمانية والتشريعية، مشيرًا إلى الترحيب الدائم بالمستثمرين ورجال الأعمال القطريين في مصر.



واستعرض التطورات الجارية في البنية التشريعية والقانونية للاستثمار في مصر، مشيرا الى الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات القطرية وإطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وفي هذا السياق، أشاد الوزير بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل مشترك يضم الوزارات والهيئات المعنية بهدف التباحث مع الجانب القطري حول موضوعات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المستشارمحمود فوزي حرص مصر على التنسيق والتشاور المستمر مع دولة قطر تجاه القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب على غزة، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين البلدين في هذا الصدد، والذي يتمثل في التواصل المستمر بين القيادتين السياسيتين، والتأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وصولاً إلى حل شامل وعادل ومستدام يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أعرب إبراهيم بن علي المهندي، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين قطر ومصر.



وأشاد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين لافتا إلى أن قطر تنظر إلى مصر كشريك استراتيجي وتسعى دائماً لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث تُقدر قطر الجهود المصرية لدعم الاستثمارات القطرية وتوفير البيئة المناسبة لها، كما انها تؤكد على سعيها إلى التعاون المثمر مع مصر لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

وفي ختام اللقاء، أعرب المستشارمحمود فوزي، عن شكره إبراهيم بن علي المهندي على هذه الزيارة، مقدمًا درع الوزارة له تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والتعاون المثمر بين مصر وقطر في كافة المجالات

